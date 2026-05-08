Anunțul autorităților din România privind incendiul uriaș de pădure din zona radioactivă de la Cernobîl. În ce direcție se deplasează norul de fum

Pompieri ucraineni intervin pentru stingerea unui uriaș incendiu de pădure izbucnit în zona radioactivă de la Cernobîl. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Ministerul Mediului anunţă că instituţiile din subordine monitorizează evoluţia norului de fum în urma incendiului izbucnit în „zona de excludere” de la Cernobîl, în Ucraina, iar până în prezent nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de avertizare privind radioactivitatea mediului în România. Totodată, potrivit estimărilor meteorologilor, vântul va favoriza deplasarea norului de fum către nord și est, fără impact asupra României.

Într-o comunicare difuzată vineri seară, în contextul informaţiilor privind incendiul izbucnit în zona Cernobîl din Ucraina şi evoluţia norului de fum, Ministerul Mediului afirmă că instituţiile din subordinea sa urmăresc permanent situaţia, împreună cu autorităţile competente.

„Potrivit estimărilor realizate de Administraţia Natională de Meteorologie, direcţia dominantă a vântului va favoriza deplasarea norului de fum către Belarus, ulterior către nordul şi nord-estul Ucrainei şi sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României”, arată Ministerul Mediului.

În paralel, Agenţia Naţionala pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), prin Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), monitorizează permanent radioactivitatea factorilor de mediu la nivel naţional, prin staţii automate şi laboratoare specializate care funcţionează continuu.

„Până la acest moment, nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de avertizare sau atenţionare privind radioactivitatea mediului în România. Valorile măsurate se încadrează în limitele normale şi în tendinţele multianuale specifice acestei perioade”, a precizat Ministerul Mediului.

Incendiu uriaș la Cernobîl

Un incendiu forestier de proporţii a izbucnit în Zona de excludere de la Cernobîl, situată în nordul regiunii Kiev, iar focul a cuprins până acum peste 1100 de hectare. Operaţiunile de stingere sunt în curs, dar flăcările se propagă rapid din cauza vântului puternic, au anunțat autoritățile ucrainene.

Autoritățile ucrainene au precizat că incendiul a izbucnit joi, „în urma prăbușirii unei drone”, în apropierea centralei nucleare dezafectate, fără a oferi detalii despre originea acesteia. Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia de atacuri imprudente în apropierea obiectivelor nucleare.

„În zona de excludere continuă stingerea unui incendiu forestier de amploare. Din cauza rafalelor puternice de vânt, focul se răspândeşte rapid pe teritoriu, cuprinzând noi sectoare de pădure. Suprafaţa afectată de incendiul depăşeşte deja 1100 ha”, a transmis Serviciul Naţional de Urgenţă al Ucrainei.

Intervenția pompierilor este îngreunată de mai mulți factori, printre care terenul dificil și pericolul reprezentat de minele terestre.

O imagine publicată de serviciul de urgență de stat a arătat o coloană mare de fum alb care se ridica spre cer deasupra pădurii afectate, într-o zonă restricționată publicului din cauza nivelurilor ridicate de radioactivitate.

Incendiu în zona de excludere de la Cernobîl. Foto: Serviciul Naţional de Urgenţă al Ucrainei

Situl din jurul centralei nucleare de la Cernobîl este în mare parte pustiu din 1986, când reactorul nr. 4 al centralei nucleare a explodat în timpul unui test de siguranță la putere redusă.

Norul radioactiv s-a dispersat peste mari părți ale Europei, iar peste 6 milioane de oameni au fost expuși radiațiilor. În primele luni de la dezastrul nuclear, 31 de persoane – lucrători și pompieri – au murit.

Orașele Prîpeat și Cernobîl, împreună cu numeroase sate din jur, au fost evacuate, formând „Zona de excludere”.

Zona de excludere a fost afectată de incendii de vegetație în 2020, care au durat câteva săptămâni și au provocat o creștere bruscă a radiațiilor de fond.