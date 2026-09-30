Anunțul făcut de Animawings, despre insolvență. Cu doar două avioane din opt operaționale, compania transmite că „sunt posibile modificări ale programului, inclusiv reprogramarea sau anularea punctuală a unor zboruri”

Compania confirmă informațiile potrivit căreia a cerut intrarea în insolvență și dă vina pe problemele tehnice pe care le-a avut cu avioanele Airbus 220-300 și pe contextul economic dificil.

În urmă cu doar o zi, compania anunțase că a decis să suspende operațiunile cu toate cele șase avioane 220-300 pe care le are în flotă.

Potrivit datelor de pe Termene.ro, restanțele la plată ale companiei către ANAF s-au dublat la finalul lui iunie față de finalul lunii martie 2026.

Bilanțul financiar al companiei pe 2025 nu apare pe site-ul ANAF. În cel de pe 2024, apăreau datorii totale de 33 de milioane de lei, dar și un profit de 2 milioane de lei.

În urmă cu două zile, șeful Animawings nu lăsa să se înțeleagă nimic despre o asemenea decizie, într-un interviu pentru Hotnews, dar vorbea în schimb de dezvoltarea companiei și de adăugarea de rute noi. Invoca însă perioada economică dificilă.

„AnimaWings a decis inițierea procedurii de reorganizare judiciară, demers depus de companie cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă.

AnimaWings își continuă activitatea și operațiunile de zbor în formatul actual al flotei. În perioada imediat următoare, prioritatea companiei este menținerea unui număr cât mai mare dintre zborurile planificate și limitarea impactului asupra pasagerilor.

Decizia vine după o perioadă în care problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei au generat efecte succesive asupra disponibilității aeronavelor și, implicit, asupra activității operaționale, comerciale și financiare a companiei”, se arată în document.

În plus, compania dă vina pe un „context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită și creșterea costurilor asociate petrolului, care continuă să exercite presiune asupra costurilor de operare din industria aviatică la nivel mondial. În acest context, structura financiară actuală a AnimaWings este temporar blocată, iar accesarea protecției oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligațiilor și continuarea activității companiei.”

Program de zbor cu doar două nave din cele opt

În comunicat, compania anunță că în perioada următoare, „programul de zbor va fi adaptat capacității operaționale disponibile. AnimaWings continuă operarea cu cele două aeronave Airbus A320 disponibile și lucrează pentru menținerea unui număr cât mai mare dintre zborurile și rutele planificate.

Ca urmare a capacității temporar reduse, în următoarele zile sunt posibile modificări ale programului, inclusiv reprogramarea sau anularea punctuală a unor zboruri.

Pasagerii afectați vor fi informați direct, prin datele de contact asociate rezervărilor. Pentru zborurile care nu vor mai putea fi operate, compania va pune la dispoziție soluțiile aplicabile fiecărei situații, inclusiv posibilitatea rambursării sau, acolo unde este posibil, soluții alternative de călătorie”, transmite compania.

Animawings avertizează că „având în vedere volumul ridicat de solicitări anticipat în această perioadă, timpul de răspuns al serviciului Customer Support poate fi mai mare decât în mod obișnuit. Solicitările vor fi prioritizate în funcție de proximitatea datei de călătorie, cu prioritate pentru pasagerii care urmează să călătorească în perioada imediat următoare”.

CEO-ul Animawings: Am ales să protejăm compania

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani și, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanț asupra întregii noastre activități, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune. Am ales să acționăm noi, responsabil, și să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operațiunile și perspectiva AnimaWings. Prioritatea imediată sunt pasagerii noștri și menținerea unui număr cât mai mare de zboruri. AnimaWings va continua operarea într-un format adaptat. Este o etapă dificilă pe care trebuie să o traversăm pentru a putea construi următoarea etapă a companiei pe baze sustenabile”, declară Marius Pandel, CEO AnimaWings, potrivit comunicatului.

În document se mai menționează că „în perioada următoare, compania va lucra, în cadrul oferit de procedura de reorganizare judiciară, la stabilizarea structurii financiare, restructurarea obligațiilor și identificarea soluțiilor operaționale și comerciale necesare pentru continuarea activității.

Utilizarea unor mecanisme legale de protecție și restructurare în perioade de presiune financiară nu este fără precedent în industria aviatică europeană. Pentru AnimaWings, obiectivul acestui demers este continuitatea și crearea condițiilor pentru revenirea la o structură operațională și financiară sustenabilă. Compania va comunica transparent evoluțiile relevante și eventualele modificări ale programului de zbor prin canalele oficiale AnimaWings. Prioritatea rămâne aceeași: protejarea pasagerilor, continuarea operațiunilor și construirea unei soluții sustenabile pentru viitorul AnimaWings”, se mai precizează în comunicat.

Cererea a fost înregistrată miercuri la Tribunalul București și nu are în acest moment un termen de judecată, arată și datele consultate de Hotnews pe portalul Lege5.

Restanțele la plată ale companiei către ANAF s-au dublat la finalul lui iunie față de finalul lunii martie 2026.

Bilanțul financiar al companiei pe 2025 nu apare pe site-ul ANAF. În cel de pe 2024, apăreau datorii totale de 33 de milioane de lei, dar și un profit de 2 milioane de lei.

Solicitarea Animawings are loc la nici 24 de ore după ce compania a anunțat că începând cu data de 29 septembrie 2026 va scoate treptat din operare aeronavele Airbus A220-300 din flotă, pe fondul unor probleme tehnice repetate. Este vorba de șase dintre cele opt avioane pe care le operează compania.

Ce înseamnă intrarea în insolvență

Insolvența este acea stare a patrimoniului unei firme în care fondurile bănești disponibile nu mai sunt suficiente pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile. Procedura este reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, se arată într-o explicație publicată pe site-ul unei case de avocatură, Stegăroiu și asociații.

Potrivit sursei citate, insolvența descrie o stare de dificultate, nu sfârșitul afacerii. Legea presupune că o firmă este în insolvență atunci când nu își plătește datoriile față de creditori după o anumită perioadă de la scadență și peste un prag valoric stabilit. Odată deschisă procedura, scopul principal nu este închiderea firmei, ci găsirea unei soluții pentru acoperirea datoriilor, ideal prin redresarea activității.

„Reducerea temporară a disponibilităţii flotei într-un interval scurt de timp”

„Compania operează şi alte aeronave în cadrul flotei, iar echipele operaţionale lucrează permanent la reorganizarea programului astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate iniţial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile. În paralel, sunt analizate şi implementate soluţii operaţionale suplimentare pentru limitarea numărului de zboruri afectate. În pofida acestor măsuri, reducerea temporară a disponibilităţii flotei într-un interval scurt de timp poate determina modificări punctuale ale programului de operare. Programul pentru perioada următoare este reevaluat permanent în funcţie de disponibilitatea tehnică a aeronavelor, iar pasagerii afectaţi sunt informaţi direct, pe măsură ce modificările sunt stabilite”, se arată în informarea oficială, transmisă către Ziarul Financiar.

La câteva ore distanță așadar, compania AnimaWings a depus în instanță cererea privind intrarea în insolvență.

Val de procese în instanță

Decizia companiei are loc în condițiile în care aceasta se confruntă cu un val de procese doar în ultima lună prin care i se cer despăgubiri pentru zboruri anulate sau întârziate, după cum a scris miercuri Hotnews. Peste 11.000 de dosare înregistrate în total în portalul instanțelor de judecată, dintre care 3.000 sunt din ultima lună.

Bilanț financiar lipsă, restanțele la ANAF s-au dublat în trei luni

Pe site-ul Ministerului Finanțelor nu există date despre situația financiară a companiei în anul în care a început valul de procese, 2025. Ultimele date financiare depuse la ANAF vizează anul 2024, când operatorul aerian a înregistrat o cifră de afaceri netă de 124,68 de milioane de lei, un profit net de aproximativ 2 milioane de lei, dar și datorii totale de peste 33 de milioane de lei.

Conform datelor indexate de platforma Termene.ro, Anima Wings Aviation SA figura pe 30 iunie 2026 cu restanțe la ANAF în valoare de 11,5 milioane de lei, adică ceva mai mult de 2 milioane de euro. Potrivit acelorași date, restanțele companiei către ANAF s-au dublat în doar trei luni, față de 31 martie 2026, respectiv 11,55 milioane de lei, față de 5,63 milioane de lei.

CEO-ul Marius Pandel a declarat în interviul publicat luni de HotNews că AnimaWings este în plină dezvoltare și nu intenționează să se oprească. El și fratele lui, Cristian Pandel, au înființat AnimaWings în 2019, prin Memento Group Holding, din care face și operatorul turistic Christian Tour.

În aprilie 2026, compania a anunțat că 50% dintre acțiunile companiei urmau să fie preluate de BT Asset Management SAI, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, Winners Holding Investments și Evergent Investments. Frații Padel au rămas cu jumătate din acțiuni.