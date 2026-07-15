Anunțul făcut de eMAG pentru o parte din clienții săi

Cel mai mare retailer online din România lansează împreună cu ING Bank România plata comenzilor online prin intermediul RoPay.

Prin intermediul acestei soluții de plată, complet digitală și gratuită, clienții eMAG pot achita instant costul comenzilor, fără a mai introduce manual datele cardului în formularul de plată, se arată într-un comunicat de presă al celor două entități.

eMAG se adaugă unei liste extinse de comercianți care au introdus soluții de plată prin

RoPay alături de ING Bank. Printre acestea se află companii din domeniul telecomunicațiilor,

retail, energie sau asigurări.

„Pe eMAG, clienții aleg deja plata cu cardul pentru peste două treimi dintre comenzi, ceea ce arată cât de importantă este o experiență de plată simplă, rapidă și sigură. RoPay completează acest flux cu o soluție locală, instant și ușor de folosit, care are potențialul de a accelera adopția plăților digitale și de a susține dezvoltarea economiei digitale în România”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Aproape 7 milioane de utilizatori Ro Pay

Peste 6,77 milioane de români pot utiliza deja RoPay pentru plăți în comerțul electronic, iar

peste 8,5 milioane sunt înrolați în sistemul RoPay pentru transferuri pe baza numărului de

telefon.