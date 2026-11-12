Anunțul făcut de țările nordice joi: „Întreaga regiune trebuie să se apere împreună”

Ţările nordice şi-au anunţat joi intenţia de a iniţia un proces pentru a-şi aprofunda cooperarea în domeniul apărării şi pentru a semna un acord care să includă măsuri destinate să faciliteze deplasarea echipamentelor şi soldaţilor în regiune, relatează EFE și Agerpres.

Obiectivul este de a îmbunătăţi capacitatea defensivă comună şi de a contribui la consolidarea descurajării NATO în zonă, au anunţat miniştrii apărării din Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda şi Islanda după o întâlnire la Oslo.

Ministrul apărării din Norvegia, Tore O. Sanvidk, care a găzduit reuniunea, a subliniat potenţialul „de a elimina impedimentele practice şi de a adapta legile şi regulile pentru a permite o acţiune mai flexibilă în afara graniţelor naţionale”.

„Întreaga regiune nordică trebuie să se apere împreună. Forţele noastre trebuie să acţioneze ca una singură. Asta ne oferă o capacitate defensivă mai mare şi face regiunea şi Norvegia mai sigure”, a spus Sandvik în conferinţa de presă.

Sandvik a subliniat totodată efectul „descurajator”, care transmite Rusiei mesajul „că nu se confruntă cu o ţară sau alta, ci cu o regiune nordică unită”.

Într-un comunicat comun difuzat în finalul reuniunii, miniştrii celor cinci ţări – toate membre NATO de la aderarea Finlandei şi a Suediei la Alianţă, în urma invaziei ruse în Ucraina – au vorbit despre un „nou capitol” în cooperarea în domeniul apărării în regiune.