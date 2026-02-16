Anunțul făcut de Vatican pentru turiști, înainte de aniversarea Bazilicii Sfântul Petru. Printre noutăți, o cafenea pe terasa bazilicii

Imagine ilustrativă din Piața Sfântul Petru de la Vatican. FOTO: Pierrette Guertin | Dreamstime.com

Întreaga terasă de la Bazilica Sfântului Petru va fi deschisă publicului în curând, iar acolo va fi și o cafenea, a anunțat Vaticanul, luni, ca parte din planurile pentru a marca împlinirea a 400 de ani de la finalizarea clădirii, transmite AFP.

Pentru Bazilica Sfântul Petru, cea mai mare biserică din lume și centrul catolicismului global, urmează să fie implementate o aplicație nouă și un sistem digital de rezervări, în contextul pregătirilor pentru aniversarea din 18 noiembrie.

„Întreaga terasă a bazilicii va fi accesibilă”, față de circa o treime în prezent, a declarat cardinalul Mauro Gambetti, într-o conferință de presă.

„Zona de răcoritoare” care există în prezent va fi aproximativ dublată, ajungând la o suprafață de circa 100 de metri pătrați, a mai spus el.

Vaticanul încercase până acum să minimizeze zvonurile despre proiectul cafenelei de pe terasă, care provocase indignare cu privire la posibila comercializare a unui loc sacru.

În plus, pe terasă vor fi organizate expoziții, inclusiv pentru copii, legate de istoria, construcția și întreținerea clădirii.

Un sistem de rezervări în timp real

Bazilica este vizitată de circa 20.000 de persoane în fiecare zi și este considerată o bijuterie a arhitecturii renascentiste, iar gestionarea numărului de vizitatori reprezintă o provocare majoră.

Vaticanul a anunțat luni un sistem de rezervări în timp real pentru accesul la bazilică, cu o rețea de senzori care monitorizează numărul de persoane aflate în interior.

Totodată, a fost lansată o aplicație nouă pentru liturghiile din bazilică, care le va permite pelerinilor să urmărească pe smartphone slujba Papei Leon al XIV-lea în 60 de limbi.

La bazilica din Vatican, cel mai mic stat din lume, se află mormântul Sfântului Petru, unul dintre cei 12 discipoli ai lui Iisus Hristos și totodată primul papă.

Prima piatră a bazilicii, care a înlocuit-o pe una mai veche în acea locație, a fost așezată de Papa Iulius al II-lea în 1506, iar construcția a fost finalizată în 1626.

FOTO: Pierrette Guertin | Dreamstime.com