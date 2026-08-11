Anunțul ferm al Iranului despre Ormuz: Până când va rămâne închisă strâmtoarea strategică / Oficialul de la Teheran care invocă „o chestiune separată”

Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă atâta timp cât SUA nu își vor schimba comportamentul și nu vor accepta condițiile Iranului pentru încetarea războiului, a declarat marți noul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, potrivit Reuters.

Afirmațiile acestuia reprezintă cel mai clar indiciu de până acum că orice acord în cadrul negocierilor cu Omanul privind strâmtoarea strategică nu ar duce la redeschiderea imediată a acesteia pentru navigație, în cazul în care SUA nu își respectă angajamentele asumate în memorandumul de înțelegere privind încetarea conflictului, încheiat între Washington și Teheran în luna iunie.

„Atâta timp cât America nu își schimbă comportamentul și nu acceptă condițiile Iranului, Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă”, a declarat Mohsen Rezaei, un aliat apropiat al liderului suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, citat de agenția de știri semi-oficială Tasnim.

„America trebuie să pună capăt războiului, să restituie activele înghețate ale Iranului, iar războiul trebuie să înceteze în întreaga regiune, inclusiv în Liban și Gaza”, a spus el.

„Dacă se ajunge la un acord între Iran și Oman cu privire la ruta de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, acest acord va fi o chestiune separată de închiderea Strâmtorii Ormuz”, a adăugat Mohsen Rezaei.

Trump cere despăgubiri

Rezaei, numit duminică în funcția de adjunct al organismului care coordonează politica de securitate și de externe a Iranului, a declarat că aceste condiții au fost transmise Statelor Unite prin intermediul unor mediatori.

Mohammad Mokhber, consilier al lui Khamenei, a afirmat, de asemenea, într-un mesaj publicat marți pe rețeaua de socializare X, că „pedepsirea agresorului continuă, iar Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă până când nu vor fi îndeplinite condițiile Iranului”.

Contractele futures pe petrol și-au extins creșterile din cauza îngrijorărilor legate de soarta strâmtorii.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Washingtonului cu privire la ultimele declarații ale Iranului, dar președintele Donald Trump însuși formulase deja o nouă cerere din partea SUA – ca Iranul să plătească despăgubiri pentru persoanele ucise în războaie, atacuri și proteste – și, de asemenea, a acuzat Teheranul că are „negociatori vicleni”.

„Vom cere bani pentru pagubele pe care le-au provocat pe parcursul a 50 de ani”, a declarat Trump luni, la Casa Albă.

Într-un interviu difuzat luni seară, liderul de la Casa Albă a descris câteva dintre opțiunile sale actuale în acest conflict – „să lăsăm lucrurile să curgă de la sine”, iar Teheranul să fie lăsat să eșueze economic, sau „să-i lovim foarte, foarte tare”.

„Într-un fel, negociez”, a declarat Trump pentru Real America’s Voice, în interviul acordat prin telefon. „Sunt niște negociatori foarte vicleni.”

Trump a alternat între amenințări cu escaladarea conflictului și afirmații potrivit cărora încheierea unui acord de pace este iminentă.

Pakistanul și speranțele pentru un progres

Înainte ca retorica să se intensifice din nou, Pakistanul, unul dintre principalii mediatori în conflict, alături de Qatar, a trezit speranțe că cele două părți s-ar putea apropia de un acord care ar redeschide, de fapt, această cale navigabilă vitală, prin care trecea o cincime din producția mondială de petrol și gaz natural lichefiat înainte de război.

„Semnalele din ultimele două, trei zile indică faptul că suntem aproape de un fel de înțelegere”, a declarat ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, într-un interviu acordat Bloomberg News.

Mii de oameni au fost uciși în conflictul din Orientul Mijlociu – în principal în Iran și Liban – de când SUA și Israelul au lansat atacurile asupra Iranului, pe 28 februarie.

Iranul a ripostat lovind obiective și infrastructură americane în țări precum Oman, Iordania, Kuweit, Israel, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Atacuri asupra navelor

Pe lângă retorica ambelor părți, au apărut informații privind noi atacuri asupra navelor în Golful Oman și în Marea Roșie, care evidențiază amenințarea la adresa comerțului maritim.

Patru membri ai echipajului au fost uciși marți într-un presupus atac al grupării Houthi din Yemen, susținută de Iran, asupra unei mici nave de marfă în strâmtoarea Bab el-Mandeb, a transmis Ministerul Transporturilor din Yemen.

Dacă vor fi confirmate, victimele de la bordul navei „Tihamah”, deținută de Egipt, atunci acestea vor fi primele decese înregistrate într-un atac al grupării Houthi asupra navelor de transport maritim de la începutul războiului dintre SUA și Iran. Gruparea Houthi nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac.

O navă de containere a fost, de asemenea, lovită de o rachetă în largul Pakistanului, în timp ce naviga prin Golful Oman, într-un presupus atac al SUA, au declarat surse.

The Wall Street Journal a relatat că un oficial american a afirmat că nava a fost lovită de un elicopter militar american după ce echipajul acesteia a ignorat avertismentele militarilor care puneau în aplicare blocada navală asupra porturilor iraniene.

Statele Unite au anunțat pentru prima dată în aprilie o blocadă asupra navelor care încercau să ajungă în porturile iraniene și l-au reinstituit în iulie, după ce acordul de pace din iunie s-a destrămat.

Rebelii Houthi au declarat un embargo maritim împotriva Arabiei Saudite în Marea Roșie pe 20 iulie, ca răspuns la ceea ce au descris drept un asediu saudit. Riadul neagă faptul că Yemenul se află sub asediu.