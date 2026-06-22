Anunțul lui Kelemen Hunor, chiar înainte de începerea votului din Parlament. Ce face UDMR

Parlamentarii UDMR vor părăsi sala în momentul votului din plenul reunit cu privire la învestirea guvernului lui Adrian Veștea, a declarat luni seară liderul formațiunii, Kelemen Hunor.

Întrebat dacă parlamentarii UDMR vor rămâne în bănci la vot sau vor părăsi sala, Kelemen Hunor a răspuns: „Părăsim sala”.

Kelemen Hunor a reafirmat că UDMR ar vota un guvern cu PNL și USR, informează Agerpres.

Urmăriți în timp votul din Parlament privind învestirea Guvernului Veștea, LIVETEXT pe HotNews.

Liderul UDMR a anunțat anterior în cursul zilei de miercuri, după o ședință a grupurilor parlamentare reunite ale Uniunii, că parlamentarii formațiunii sale nu vor fi prezenți în sală la momentul votării guvernului lui Adrian Veștea, pentru a evita speculații legate de numărul voturilor exprimate.