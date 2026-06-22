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Kelemen Hunor, Foto: Inquam Photos / George Calin
Actualitate

Anunțul lui Kelemen Hunor, chiar înainte de începerea votului din Parlament. Ce face UDMR

Andrei Stan
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Parlamentarii UDMR vor părăsi sala în momentul votului din plenul reunit cu privire la învestirea guvernului lui Adrian Veștea, a declarat luni seară liderul formațiunii, Kelemen Hunor.

Întrebat dacă parlamentarii UDMR vor rămâne în bănci la vot sau vor părăsi sala, Kelemen Hunor a răspuns: „Părăsim sala”.

Kelemen Hunor a reafirmat că UDMR ar vota un guvern cu PNL și USR, informează Agerpres.

  • Urmăriți în timp votul din Parlament privind învestirea Guvernului Veștea, LIVETEXT pe HotNews.

Liderul UDMR a anunțat anterior în cursul zilei de miercuri, după o ședință a grupurilor parlamentare reunite ale Uniunii, că parlamentarii formațiunii sale nu vor fi prezenți în sală la momentul votării guvernului lui Adrian Veștea, pentru a evita speculații legate de numărul voturilor exprimate.