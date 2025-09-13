Anunțul lui Kim Jong Un privind politica nucleară a Coreei de Nord

Kim Jong Un la o bază de rachete balistice din Coreea de Nord. Foto: KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că țara sa va prezenta o politică de dezvoltare combinată a armamentului nuclear și a puterii militare convenționale în cadrul unei reuniuni importante a partidului de guvernământ, a scris sâmbătă agenția de presă oficială KCNA, preluată de Reuters.

În timp ce inspecta centrele de cercetare în domeniul armamentului joi și vineri, Kim a spus că „al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea va propune politica de dezvoltare concomitentă a forțelor nucleare și a forțelor armate convenționale în domeniul consolidării apărării naționale”.

Kim a supravegheat vineri și un exercițiu de tragere al armatei nord-coreene și a inspectat șantierul unui spital,potrivit KCNA.

Acest val de acțiuni interne ale lui Kim vin după vizita sa la Beijing de la începutul acestei luni, pentru cel mai important eveniment multilateral internațional al său, unde s-a întâlnit cu lideri precum președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, care i-au sporit vizibilitatea internațională.

Pe de altă parte, un editorial al KCNA de sâmbătă a criticat dur un exercițiu militar de simulare planificat în comun pentru săptămâna viitoare de către SUA și Coreea de Sud, calificând exercițiul drept „exercițiu de război nuclear” și afirmând că acesta justifică consolidarea poziției nucleare a Coreei de Nord.