27.000.000.0000 de euro pentru sistemul de conducte al NATO, subiectul major la care Nicușor Dan nu a avut răspuns

Alianța Nord-Atlantică va investi miliarde de euro pentru a-și pregăti sistemul de aprovizionare cu combustibil în vederea unui conflict, inclusiv prin extinderea rețelei existente de conducte către flancul estic al NATO, a declarat miercuri secretarul general Mark Rutte, potrivit Reuters.

„Aliații fac un pas istoric pentru a consolida lanțul de aprovizionare cu combustibil al NATO, pentru a ne asigura că forțele noastre dispun de resursele energetice necesare pentru a fi pregătite de luptă”, a declarat Rutte, în fața reporterilor, la finalul summitului NATO de la Ankara.

„În timp ce aliații continuă să pună la punct detaliile, știm că această investiție de 27 de miliarde de euro va moderniza infrastructura noastră existentă de stocare și distribuție a combustibilului și va sprijini construirea de noi facilități, inclusiv conducte către partea de est a Alianței”, a adăugat șeful NATO

Rutte nu a precizat de unde vor proveni fondurile sau pentru ce anume vor fi cheltuite.

Înalți oficiali militari ai NATO solicită de mult timp extinderea rețelei de conducte de combustibil a alianței, care datează din perioada Războiului Rece, cu sute de kilometri spre est, către Polonia și cele trei state baltice, cu extinderi ulterioare către Finlanda, în nord, și România, în sud-est.

Conducta de 10.000 de kilometri (6.215 mile), îngropată la 80 de centimetri sub pământ, traversează în prezent 12 țări, dar se termină în vestul Germaniei, unde deservește baze militare precum Baza Aeriană Ramstein a SUA, dar și importante noduri civile, cum ar fi cel mai mare aeroport din Germania, situat în Frankfurt.

Inițial, conducta a fost construită pentru a deservi în primul rând forțele aeriene occidentale într-un conflict cu fosta Uniune Sovietică.

Pe timp de război, se estimează că forțele aeriene vor utiliza până la 85 % din consumul total de combustibil militar, potrivit unui studiu realizat de think tank-ul „Centrul Polonez pentru Studii Estice”.

Decizia finală încă nu a fost luată

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că NATO discută de ceva vreme despre modul în care poate fi organizată o aprovizionare suficientă cu combustibil pentru forțele alianței.

„Acest subiect a fost abordat în marja acestui summit, dar nu există încă o decizie finală, discuțiile fiind în derulare”, le-a spus el reporterilor.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a insistat asupra extinderii rețelei de conducte, la sosirea lui la summit.

„Caracterul de dublă utilizare al conductelor… oferă oportunitatea de a asigura securitatea întregului flanc estic al NATO, așa că aceasta este, de asemenea, o ocazie pentru mine și pentru întreaga Europă Centrală de a ridica din nou această problemă”, a afirmat el.

Înalți oficiali militari descriu combustibilul și muniția ca fiind cele două elemente de aprovizionare esențiale pentru desfășurarea unei operațiuni, invocând estimările NATO conform cărora un conflict pe scară largă ar necesita sute de mii de metri cubi de combustibil pe zi.

Conform studiului realizat de think tank-ul polonez, consumul de combustibil al NATO în cazul unui conflict ar depăși probabil capacitatea infrastructurii existente chiar înainte de izbucnirea ostilităților pe scară largă, din cauza deplasării forțelor terestre, a operațiunilor de transport aerian și a misiunilor avioanelor de vânătoare.

Combustibilul pentru avioane, care circulă prin conductele NATO, poate fi utilizat și de vehiculele terestre, deoarece amestecarea acestuia cu aditivi îl face potrivit pentru camioane și tancuri care, în mod normal, funcționează cu motorină.

Extinderea rețelei ar contribui, de asemenea, la remedierea deficitelor de capacitate de stocare, întrucât combustibilul din conductă se adaugă la cel stocat în rezervoarele de depozitare.

Subiectul la care Nicușor Dan nu a știut să răspundă

Polonia, țările baltice, România, Bulgaria și Turcia vor fi principalii beneficiari ai extinderii rețelei NATO de conducte de combustibil, au scris anterior Bloomberg și Reuters.

Subiectul, unul important pentru România, a fost abordat și în conferința de presă susținută de Nicușor Dan miercuri dimineață, dar președintele nu a știut ce să răspundă.

Chestionat pe această temă de o jurnalistă Bloomberg, care l-a întrebat dacă România este pregătită pentru acest proiect, șeful statului român nu a părut să știe despre ce este vorba.

„Sistemul de…?”, a întrebat el, uitându-se în jur. „Ar trebui să vină chiar din Turcia aceste conducte”, i-a răspuns o voce din sală. Nu s-au auzit toate răspunsurile din sală. Președintele a tăcut mai multe momente. „Pentru aprovizionare sau pentru ce?”, a cerut el apoi lămuriri.

În cele din urmă, Nicușor Dan a dat un răspuns vag: „Din câte știu eu, infrastructura noastră e printre cele mai bune din regiune”.