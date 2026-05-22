Anunțul lui Trump privind desfășurarea a 5.000 de militari în Polonia a surprins aliații și Pentagonul. Ce înseamnă această decizie

Decizia președintelui SUA a fost o schimbare surprinzătoare de atitudine după săptămâni în care Trump i-a criticat vehement pe membrii NATO, iar Pentagonul a luat o serie de măsuri care au semnalat o reducere a trupelor din Europa, scriu Reuters, Stars and Stripes și New York Times.

Donald Trump i-a surprins pe aliații din NATO cu promisiunea de a trimite 5.000 de soldați în Polonia, în ciuda divergențelor pe tema războiului cu Iranul și a criticilor lansate de președintele SUA la adresa partenerilor europeni.

De fapt, scrie New York Times, anunțul făcut de președinte pe rețelele sociale i-a luat prin surprindere și pe oficialii de la Pentagon, care deocamdată nu au făcut comentarii pe această temă.

De unde vor veni trupele și câți soldați SUA va avea în total Polonia după această desfășurare este deocamdată neclar.

Dar miniștrii din guvernul de la Varșovia au sugerat că în final, trupele SUA din Polonia vor fi cel puțin menținute „aproximativ la nivelurile anterioare”.

O schimbare surprinzătoare de atitudine

Anunțul lui Trump a venit într-o postare pe Truth Social, unde a invocat relația sa cu președintele conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, ca motiv al deciziei sale de a trimite trupe suplimentare acolo.

„Având în vedere alegerea cu succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și relația noastră cu acesta, am plăcerea de a anunța că Statele Unite vor trimite 5.000 de soldați suplimentari în Polonia”, a declarat Trump în postare.

Decizia, scrie Reuters, a fost o schimbare surprinzătoare de atitudine după săptămâni în care Trump a criticat vehement membrii NATO pentru că nu au făcut mai mult pentru a sprijini campania militară americano-israeliană din Iran.

El a declarat chiar că ia în considerare retragerea din alianță.

Retrageri de trupe și amânarea unei desfășurări în Polonia

În urmă cu trei săptămâni, Pentagonul a anunțat că retrage 5.000 de soldați din Germania și că îi va redistribui în Statele Unite și în alte baze din străinătate.

De asemenea, a anulat un plan elaborat sub administrația Biden de a amplasa în Europa o unitate de artilerie dotată cu rachete.

Aceste decizii au fost luate după ce Trump a răspuns furios la remarca cancelarului german, Friedrich Merz, potrivit căreia Iranul ar fi „umilit” Statele Unite.

Apoi, săptămâna trecută, Pentagonul a anulat brusc desfășurarea a peste 4.000 de soldați în Polonia, afirmând că acești soldați – dintre care unii ajunseseră deja în țară cu echipamentul lor – vor fi incluși în reducerea anunțată din Germania.

Această decizie a declanșat o furtună de critici în rândul congresmenilor și o serie de apeluri telefonice frenetice din partea oficialilor polonezi.

Pentagonul a declarat marți că secretarul apărării, Pete Hegseth, a discutat cu omologul său polonez și că decizia vizează „o întârziere temporară a desfășurării forțelor americane în Polonia, care este un aliat model al Statelor Unite”.

Ce spun oficialii polonezi

Președintele polonez Karol Nawrocki i-a mulțumit lui Trump, subliniind că „alianțele bune sunt cele bazate pe cooperare, respect reciproc și angajamentul față de securitatea noastră comună”.

Miniștrii apărării și externelor au fost ceva mai expliciți, sugerând că numărul total al trupelor SUA din Polonia va rămâne cam la fel sau va crește puțin.

„Doresc să-i mulțumesc președintelui Trump pentru anunțul său potrivit căruia rotația și prezența trupelor americane în Polonia vor fi menținute, în mare parte, la nivelurile anterioare”, a declarat Radosław Sikorski înaintea summitului NATO din Suedia.

Ministrul apărării a completat precizările.

Polonia nu va pierde cu siguranță niciun soldat american și ar putea chiar să câștige, fie prin creșterea efectivelor, fie prin asigurarea unei prezențe permanente a SUA în țară, a declarat Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

„Un lucru este cert: Polonia nu va pierde cu siguranță ceea ce avea – aproximativ 10.000 de soldați”, a declarat el.

Soluțiile Pentagonului

Cea mai simplă modalitate de a respecta noua directivă a lui Trump privind desfășurarea a 5.000 de soldați ar fi trimiterea de forțe în rotație în Polonia, așa cum procedează Pentagonul de mulți ani, scrie publicația militară Stars and Stripes.

O opțiune ar fi pur și simplu reluarea desfășurării Brigăzii 2 de luptă din cadrul Diviziei 1 de cavalerie, care era deja în curs de desfășurare.

În ultimii ani, SUA au menținut între 8.000 și 10.000 de soldați în rotație în Polonia, țară care a făcut investiții masive în infrastructură pentru a susține aceste desfășurări.

Tipurile de baze care au fost construite în locații precum Poznan, Powidz și Zagan nu dispun de facilitățile necesare pentru a susține o unitate mare, staționată permanent, care include familiile soldaților.

Dacă obiectivul Pentagonului este de a muta o unitate staționată în Germania în Polonia — cum ar fi Regimentul 2 Cavalerie din Vilseck, Germania, sau o altă unitate de mari dimensiuni – acest lucru ar putea dura, având în vedere investițiile necesare pentru a susține un astfel de contingent.

Criticile lui Rubio

Decizia anunțată de Trump a venit chiar înainte de o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO în orașul suedez Helsingborg.

Înainte de această reuniune, secretarul de Stat Marco Rubio a spus că Trump era „foarte dezamăgit” de membrii alianței care nu au permis SUA să folosească bazele de pe teritoriul lor pentru război, menționând în special Spania.

„Există țări precum Spania care refuză Statelor Unite accesul la aceste baze – atunci de ce mai fac parte din NATO? Este o întrebare foarte pertinentă”, a declarat Rubio reporterilor la Miami.

„Să fim corecți, alte țări din NATO ne-au fost de mare ajutor. Dar trebuie să discutăm acest aspect”, a spus Rubio.

La reuniunea de la Helsingborg, se așteaptă ca miniștrii europeni să încerce să calmeze SUA, subliniind că sunt gata să contribuie la asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz atunci când condițiile o vor permite și să-și asume mai multă responsabilitate pentru securitatea europeană.