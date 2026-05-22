SUA vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia, a anunțat Trump

Președintele Donald Trump a declarat că SUA va trimite încă 5.000 de soldați în Polonia, la o săptămână după ce Pentagonul a anulat o desfășurare planificată de 4.000 de soldați în țară, potrivit BBC.

Într-un articol publicat pe Truth Social, Trump a afirmat că decizia s-a bazat pe relația SUA cu președintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Președintele SUA nu a oferit detalii suplimentare despre dacă trupele suplimentare au făcut parte din desfășurarea planificată anterior sau dintr-o operațiune diferită.

Casa Albă a semnalat în ultimele săptămâni că intenționează să reducă numărul total de trupe din Europa, ca parte a agendei sale „America First”.

La începutul acestei luni, SUA a anunțat, de asemenea, că va retrage 5.000 de soldați din Germania, în urma unei dispute între Trump și cancelarul german Friedrich Merz pe marginea războiului cu Iranul.

Trump l-a criticat anterior pe Merz pentru sugestia sa că SUA ar fi fost „umilite” de negociatorii iranieni.

Nu este clar dacă trupele suplimentare pentru Polonia au făcut parte din cele care se retrăgeau din Germania sau sunt un grup separat.

De asemenea, el a criticat aliații Washingtonului în NATO pentru reticența lor de a se alătura SUA în presiuni asupra Iranului în privința Strâmtorii Ormuz.

Anunțul lui Trump de joi vine la o săptămână după ce Departamentul Apărării a anunțat brusc că anulează desfășurarea a 4.000 de soldați în Polonia.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat ulterior că anularea a fost „o întârziere temporară” a desfășurării planificate și că SUA va continua să se asigure că „menține o prezență militară puternică” în Polonia.

Nawrocki este de mult timp un susținător convins al lui Trump și a obținut sprijinul acestuia înainte de a câștiga alegerile prezidențiale din Polonia.

Într-o declarație acordată emisiunii Radio 4 Today de la BBC în ianuarie, președintele polonez a declarat că Trump este singurul lider mondial capabil să-l oprească pe Vladimir Putin și să pună capăt războiului din Ucraina.

În ciuda criticilor anterioare ale lui Trump la adresa alianței NATO și a omologilor săi europeni, Nawrocki a insistat că SUA este în continuare garantul securității în Europa.

Mai mulți parlamentari republicani au criticat anterior decizia lui Trump de a retrage trupele din Germania, spunând că aceasta riscă să transmită un mesaj greșit Rusiei.

Desfășurarea militară americană în Germania este de departe cea mai mare din Europa, numărând în prezent peste 36.000 de soldați activi, comparativ cu aproximativ 12.000 de soldați în Italia și încă 10.000 în Regatul Unit.