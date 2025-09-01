Anunțul lui Vladimir Putin, la o zi după ce Kremlinul a asigurat că Rusia va continua războiul din Ucraina

Președintele rus vorbește despre pace, scrie Reuters, în vreme ce Kremlinul anunță că războiul va continua.

Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile agreate în cadrul summitului cu președintele american Donald Trump, în luna august, deschid calea către găsirea unei soluții la criza din Ucraina.

„În acest sens, apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei și Indiei menite să faciliteze soluționarea crizei din Ucraina”, a declarat președintele rus la forumul Organizației de Cooperare de la Shanghai, care a avut loc la Tianjin.

„Aș dori să menționez, de asemenea, că înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul recentei întâlniri dintre Rusia și SUA din Alaska vor contribui, sper, la atingerea acestui obiectiv”, a subliniat el.

Declarația președintelui rus vine la 24 de ore după ce Kremlinul a susținut că puterile europene împiedică eforturile lui Donald Trump de a obține pacea în Ucraina și că Rusia își va continua operațiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale ruse că „partida europeană a războiului” continuă să împiedice eforturile SUA și Rusiei în Ucraina.

„Suntem pregătiți să rezolvăm problema prin mijloace politice și diplomatice”, a spus Peskov. „Dar până acum nu vedem reciprocitate din partea Kievului în această privință. Așadar, vom continua operațiunea militară specială”, a adăugat el, folosind termenul utilizat de Rusia în legătură cu războiul pe care l-a declanșat în Ucraina.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat vineri că armata rusă și-a accelerat ritmul de avans în Ucraina și preia controlul a 600-700 km pătrați pe lună, comparativ cu 300-400 km pătrați la începutul anului.

Summitul din Alaska a generat o serie de declarații încrezătoare, în special din partea SUA, dar niciun rezultat concret.

În ciuda optimismului lui Trump, care a vorbit despre organizarea unui summit cu Volodimir Zelenski și Putin, partea rusă a evitat să confirme participarea la o astfel de întâlnire.

De asemenea, Moscova a refuzat să facă concesii și și-a susținut solicitările maximaliste.