Anunțul lui Zelenski despre planul „revizuit” de pace, lucrat împreună cu europenii

Ucraina și partenerii săi europeni vor fi în curând gata să prezinte Statelor Unite „documentele revizuite” privind planul de pace pentru încheierea războiului cu Rusia, a anunțat marți președintele Volodimir Zelenski, după câteva zile de diplomație intensă, scrie Reuters.

Kievul este supus presiunilor din partea Casei Albe pentru a se ajunge la o pace rapidă, dar respinge planul susținut de SUA propus luna trecută, care este considerat în general favorabil Moscovei.

Oficialii ucraineni solicită, de asemenea, garanții solide de securitate din partea partenerilor, în cazul încheierii unui acord, care să împiedice Rusia să atace din nou în viitor.

Într-un comunicat, Zelenski a spus că noile componente ale acordului negociat luni la Londra cu liderii din Marea Britanie, Franța și Germania (Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz) sunt „mai dezvoltate” și gata pentru a fi analizate de SUA.

„Componentele ucrainene și europene sunt acum mai dezvoltate și suntem gata să le prezentăm partenerilor noștri din SUA”, a scris el, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X. „Împreună cu partea americană, ne așteptăm să facem rapid potențialii pași cât mai fezabili posibil.

Anunțul integral al lui Zelenski:

„ Astăzi, am discutat deja cu echipa noastră de negociatori rezultatele eforturilor de ieri de la Londra, care s-au desfășurat la nivelul consilierilor de securitate națională ai partenerilor noștri europeni. Acest lucru a fost convenit ieri la nivel de lideri.

Ne angajăm să obținem o pace reală și rămânem în contact permanent cu Statele Unite. Și, așa cum observă pe bună dreptate partenerii noștri din echipele de negociere, totul depinde de disponibilitatea Rusiei de a lua măsuri eficiente pentru a opri vărsarea de sânge și a preveni reaprinderea războiului. În viitorul apropiat, vom fi gata să trimitem documentele revizuite Statelor Unite. Slavă Ucrainei!”

„Mai aproape de un acord de pace”

Președintele finlandez Alexander Stubb a anunțat marți că aliații au lucrat la trei documente separate, inclusiv un cadru în 20 de puncte, un set de garanții de securitate și un plan de reconstrucție.

„Cred că suntem mai aproape de un acord de pace decât am fost vreodată de la începutul războiului”, a declarat el, în cadrul unui eveniment organizat la Helsinki.

Stubb a făcut aceste declarații în timp ce președintele american Donald Trump a exercitat noi presiuni asupra lui Zelenski pentru a obține un acord care ar putea implica concesii dureroase, invocând „avantajul” Moscovei pe măsură ce armata rusă avansează pe câmpul de luptă.

Printre alte cereri, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Ucraina trebuie să cedeze întreaga regiune Donbas din estul țării înainte ca Rusia să înceteze luptele, lucru pe care Zelenski l-a respins în mod constant.

Rușii „sunt mult mai mari. Sunt mult mai puternici în acest sens”, a declarat Trump într-un interviu acordat Politico.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că Zelenski „va trebui să se pună pe treabă și să înceapă… să accepte lucruri”.