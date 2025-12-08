Mărul discordiei de pe frontul diplomatic: SUA insistă ca Ucraina să cedeze în fața lui Putin, Kievul mizează pe un nou plan

Soldații ucraineni din brigada 38 trag cu artileria în direcția orașului Pokrovsk, din regiunea Donețk, Ucraina, pe 9 decembrie 2024. Fotografie ilustrativă. SURSA: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kievul insistă în continuare că războiul trebuie înghețat pe liniile actuale, în contextul în care negocierile de pace s-au blocat din nou.

Discuțiile dintre Washington și Kiev pentru ajungerea la un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina s-au împotmolit în jurul unei singure probleme principale: cum poate fi forțată Ucraina să renunțe la ceea ce armata Moscovei nu a reușit să cucerească în timpul războiului – întreaga regiune Donbas, scrie luni, 8 decembrie, Politico.

„În ceea ce privește problema teritorială, americanii au un obiectiv simplu: Rusia cere Ucrainei să renunțe la teritorii, iar americanii se gândesc în continuare cum să facă acest lucru”, a declarat pentru publicație de la Bruxelles un înalt oficial european familiarizat cu procesul de negociere, sub rezerva anonimatului astfel încât să poată discuta o chestiune evident delicată.

„Americanii insistă că Ucraina trebuie să părăsească Donbasul… într-un fel sau altul”, a adăugat oficialul.

Până acum, Ucraina a insistat că orice acord de pace trebuie să implice înghețarea războiului pe liniile actuale. În prezent, aproximativ 30% din Donbas (provincia care reunește regiunile Donețk și Luhansk) se află încă în mâinile Kievului.

„În general, cea mai realistă opțiune este să rămânem pe pozițiile actuale. Dar rușii fac presiuni asupra Kievului să cedeze teritorii”, a declarat oficialul european.

SUA presează Ucraina să accepte rapid acordul

Iar SUA continuă să preseze Ucraina să accepte rapid acordul, președintele Donald Trump fiind din nou vizibil frustrat de Kiev.

„Rusia, cred, ar prefera să aibă întreaga țară (Ucraina, n.r.), dacă ne gândim bine. Dar Rusia, cred, este de acord cu acest plan (al SUA), însă nu sunt sigur că Zelenski este de acord. Oamenii săi îl adoră (acordul, n.r.), dar el nu l-a citit”, a declarat Trump duminică, pe covorul roșu al premiilor Kennedy Center din Washington.

Zelenski nu a comentat cele mai recente declarații ale lui Trump, dar a spus, pentru Bloomberg, că Washingtonul și Kievul nu au ajuns la un acord în ceea ce privește estul Ucrainei. Kievul a încercat să explice Statelor Unite că, acordându-i lui Vladimir Putin ceea ce nu a reușit să câștige în mai mult de trei ani de război, nu va face decât să-l încurajeze să ia și mai mult. De asemenea, Kievul se simte presat de viteza cu care americanii vor să acționeze.

„Poate că și Trump vrea ca lucrurile să se întâmple repede, așa că echipa sa este nevoită să îi explice că nu ei sunt de vină pentru faptul că lucrurile nu se întâmplă atât de repede pe cât și-ar dori el”, a mai spus oficialul european.

Săptămâna trecută, Putin a afirmat că Rusia va cuceri oricum Donbasul. Cu toate acestea, Ucraina consideră că cedarea celor 30 de procente de teritoriu rămase din regiunea Donețk, care include orașele Kramatorsk și Sloviansk, cu o populație totală de peste 100.000 de locuitori, i-ar permite lui Putin să invadeze regiunile Dnipropetrovsk, Zaporojie și Harkov, a spus Zelenski mai devreme în cursul acestui an.

În august, liderul de la Kiev a afirmat că Rusia ar avea nevoie de aproximativ patru ani pentru a ocupa în totalitate Donbasul.

„Prin urmare, este important cum se va comporta America, ca mediator sau va înclina spre ruși?”, a spus oficialul european, adăugând că Ucraina așteaptă, de asemenea, clarificări cu privire la garanțiile de securitate pe care SUA sunt gata să le ofere.

Ucraina va prezenta administrației Trump un plan de pace revizuit. Răspunsul lui Zelenski în problema cedării de teritoriu

Mai devreme în cursul zilei, Zelenski a anunțat că Ucraina va prezenta marți Statelor Unite un proiect de plan de pace revizuit, menit să pună capăt războiului cu Rusia. Anunțul a fost făcut după discuțiile pe care le-a purtat la Londra cu liderii din Franța, Germania și Marea Britanie, au relatat anterior agențiile Reuters și AFP.

Kievul vrea să echilibreze versiunea susținută de SUA a planului de pace, versiune care a fost considerată pe scară largă una favorabilă Moscovei.

Întâlnirea organizată luni în grabă între premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și Volodimir Zelenski a avut ca obiectiv consolidarea poziției Ucrainei.

După întâlnire, liderul ucrainean le-a spus reporterilor că planul revizuit cuprinde 20 de puncte, dar că încă nu există un acord în ceea ce privește o eventuală cedare de teritorii, adică revendicarea cheie a Moscovei.

Zelenski a spus că partea americană preferă „în principiu” găsirea „unui compromis.

„Bineînțeles, există probleme complexe legate de teritoriu și încă nu a fost găsit un compromis”, a adăugat el.

Președintele ucrainean a menționat că autoritățile de la Kiev nu au nici „dreptul legal” și nici „dreptul moral” de a ceda teritorii.

„Ne gândim să cedăm teritorii? Nu avem niciun drept legal să facem acest lucru, în conformitate cu legislația ucraineană, constituția noastră și dreptul internațional. Și nu avem nici dreptul moral”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă online, citat de AFP.