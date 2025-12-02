Anunțul lui Zelenski, înaintea întâlnirii dintre Putin și Witkoff. Ce s-a întâmplat la negocierile din Florida dintre americani și ucraineni

Negociatorii americani și ucraineni au revizuit din nou, la tratativele desfășurate duminică și luni în Florida, propunerea de acord-cadru de pace menit să încheie războiul cu Rusia, document propus inițial de SUA și deja revizuit în urmă cu o săptămână după o primă serie de tratative americano-ucrainene la Geneva, a afirmat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

De asemenea, liderul de la Kiev a insistat ca susținătorii europeni ai Ucrainei să fie mai implicați în acest proces.

Discuțiile desfășurate în Florida „au avut la bază documentul de la Geneva, iar acel document a fost ajustat”, a scris Zelenski, pe rețeaua de socializare X.

„Diplomații noștri lucrează activ cu toți partenerii pentru a se asigura că țările europene și alți participanți la Coaliția Voinței sunt implicați substanțial în elaborarea deciziilor”, a adăugat președintele ucrainean, referindu-se la un grup de țări, majoritatea europene, care oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia și sunt dispuse să-i ofere și o formă de garanție de securitate în perioada postbelică, notează Agerpres.

„Ucraina abordează toate eforturile diplomatice cu cea mai mare seriozitate, suntem angajați către obținerea unei păci reale și a unei securități garantate”, a mai spus Zelenski, adăugând că „acesta este exact nivelul de angajament care trebuie impus părții ruse”.

„Problema teritorială este cea mai dificilă”

Zelenski a anunțat luni că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimișii Kievului le-au desfășurat cu reprezentanții SUA pentru a schița un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia, alte subiecte divergente fiind garanțiile de securitate pentru Ucraina și finanțarea reconstrucției postbelice a acesteia, chestiuni pe care dorește să le discute personal cu președintele american Donald Trump.

„Problema teritorială este cea mai dificilă”, a declarat Zelenski la Paris, la o conferință de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron, după ce la Miami, în Florida, o delegație ucraineană condusă de fostul ministru al apărării Rustem Umerov a negociat cu o delegație americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, modificarea planului de pace în 28 de puncte avansat de SUA, plan a cărui versiune inițială nemulțumește Kievul și europenii, aceștia din urmă văzându-se în plus marginalizați de SUA în procesul de negociere.

Planul inițial propus de SUA includea cererea Rusiei ca Ucraina să-i cedeze tot Donbasul, inclusiv teritoriul acestei regiuni pe care armata rusă nu a reușit să-l ocupe, lucru pe care Kievul îl consideră inacceptabil. Celelalte două chestiuni cheie divergente între SUA, de o parte, și Ucraina și susținătorii săi europeni, de cealaltă parte, privesc modul în care va fi finanțată reconstrucția Ucrainei și ce garanții de securitate Occidentul va oferi Kievului după război, a precizat Zelenski.

El a insistat că un acord european este esențial în problema reconstrucției, după ce planul de pace inițial al lui Trump propunea investirea parțială în acest scop a activelor rusești înghețate în Occident, SUA urmând să primească jumătate din profituri. Zelenski a spus că nu consideră o asemenea abordare ca fiind „corectă” față de europeni și a cerut să fie găsită o soluție care să-i mulțumească din punct de vedere economic și pe aceștia.

Totuși, „datorită echipei noastre de negociatori, planul este acum mai bun”, a concluzionat Zelenski despre documentul la care americanii și ucrainenii au lucrat în ultimele două zile și despre care vor discuta marți la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Putin a declarat joia trecută că schița proiectului de plan de pace discutat între SUA și Ucraina la Geneva poate constitui o bază pentru viitoare acorduri care să încheie conflictul din Ucraina, dar a cerut recunoașterea internațională a suveranității ruse asupra Donbasului și peninsulei Crimeea și a amenințat Ucraina că dacă nu-și retrage trupele din teritoriile revendicate de Rusia le va pierde oricum în urma luptelor.