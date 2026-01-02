Anunțul oficial al autorităților din Elveția despre românul dat dispărut în urma incendiului

Imagine cu barul care a ars în Crans-Montana, Elveția, în seara de Revelion / Sursa foto: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Autoritățile din Elveția au anunțat că 10 din cele 40 de persoane moarte în incendiu nu au putut fi identificate, iar în acest caz au fost cerute informații și autorităților din alte state, printre care și România. Amintim că un român a fost dat dispărut în urma tragediei din stațiunea de schi Crans-Montana.

În urma incendiului din localul din stațiunea de schi, 119 persoane au fost rănite, iar șase dintre acestea nu au putut fi încă identificate, conform autorităților.

„Procedurile de identificare sunt încă în desfășurare. Dintre persoanele rănite identificate, 71 sunt de naționalitate elvețiană. Se mai numără 14 cetățeni francezi, 11 italieni, 4 sârbi, precum și un bosniac, un belgian, un luxemburghez, un polonez și un portughez”, conform Poliției cantonale din Valais.

Numărul persoanelor care au murit în urma incendiului se ridică la 40, iar pentru 10 dintre acestea identificarea este încă doar parțială.

„Au fost deschise dosare ante mortem în colaborare cu mai multe țări, printre care Elveția, Belgia, Franța, Italia, Portugalia, Filipine, Congo, România, Serbia și Turcia. Aceste demersuri sunt indispensabile pentru a permite identificarea victimelor în cel mai scurt timp posibil”, precizează Poliția.

Cum se face identificarea victimelor

Autoritățile elvețiene au menționat utilizarea echipelor de „Disaster Victim Identification” (DVI) în eforturile de a identifica victimele.

DVI este, în esență, o colaborare în cadrul căreia mai multe agenții își folosesc expertiza pentru a găsi dovezi care să permită identificarea unei victime necunoscute, conform BBC.

Echipa elvețiană este formată din specialiști criminaliști, medici, stomatologi și anchetatori din cadrul polițiilor locale, municipale și federale, precum și din reprezentanți ai autorităților guvernamentale și specialiști ai Institutului de Medicină Legală.

Ghidul Interpol stabilește patru etape ale procesului de identificare:

Examinarea locului și recuperarea victimelor și a bunurilor acestora Examinarea post-mortem, pentru colectarea de date precum amprentele, ADN-ul, informațiile dentare și semnele distinctive, cum ar fi tatuajele sau cicatricile Interviuri cu rudele persoanelor dispărute și colectarea datelor lor biometrice pentru a facilita posibilele potriviri Procesul de reconciliere, în cadrul căruia specialiștii compară informațiile și datele pentru a realiza identificări pozitive

Mai multe persoane au fost deja audiate de poliție

Autoritățile mai spun că mai multe persoane au fost deja audiate în cadrul anchetei deschise de Ministerul Public al cantonului Valais.

Toate pistele sunt analizate, în special conformitatea localului și măsurile de securitate existente, precum prezența stingătoarelor, căile de evacuare și numărul de persoane autorizate.

Investigațiile urmăresc stabilirea cauzelor exacte ale incendiului și determinarea eventualelor responsabilități.