Anya Taylor-Joy va juca în noul film „Stăpânul inelelor”, alături de actorii originali și Kate Winslet

Anya Taylor-Joy a parcurs o cale lungă de când a impresionat în popularul serial „Gambitul damei” de pe Netflix iar acum a devenit ultima vedetă care s-a alăturat distribuției viitorului film „Stăpânul Inelelor: Vânarea lui Gollum”, relatează revista Variety.

Filmul realizat de studiourile New Line Cinema și Warner Bros va fi regizat de Andy Serkis, care revine și în rolul lui Gollum. Warner Bros a confirmat în luna aprilie că în rolurile lor din filmele inițiale se vor întoarce de asemenea Sir Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo) și Lee Pace (regele Thranduil).

Pace nu a jucat în trilogia originală „Stăpânul inelelor”, ci în „Hobbitul” care i-a urmat un deceniu mai târziu.

Taylor-Joy face parte din noii actori aleși pentru următorul capitol al francizei bazate pe scrierile lui J.R.R. Tolkien, printre aceștia numărându-se Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) și Leo Woodall (Halvard). Dornan va prelua rolul lui Aragorn, jucat de Viggo Mortensen în trilogia originală.

Rolul pe care îl va juca Anya Taylor-Joy în noul film „Stăpânul inelelor”

În ceea ce o privește pe Anya Taylor-Joy, ea va interpreta rolul lui Seren, o elfă Sindar din Tărâmul Pădurii, descrisă drept „un agent de încredere și letal al regelui Thranduil”.

Warner Bros. va lansa „Stăpânul Inelelor: Vânarea lui Gollum” la nivel mondial pe 17 decembrie 2027.

De-a lungul a peste două decenii, cele șase filme cinematografice din seriile „Stăpânul Inelelor” și „Hobbitul” au generat încasări de aproape 6 miliarde de dolari la nivel mondial. „Vânarea lui Gollum” își propune să continue această moștenire cinematografică de prestigiu.

Elijah Wood, Andy Serkis, Peter Jackson și Sir Ian McKellen în 2012, la premiera filmului „The Hobbit: An Unexpected Journey”, FOTO: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Filmul va relata căutarea hobbitului corupt care dă titlul producției, în anii care au precedat evenimentele din Frăția Inelului”, primul film al trilogiei originale.

Pelicula reunește echipa creativă laureată cu Oscar, Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens și Zane Weiner fiind producători.

Actrița va putea fi văzută anul acesta într-un alt film așteptat

Distribuirea lui Taylor-Joy marchează totodată al treilea său rol în una dintre marile francize ale Warner Bros, după „Furiosa” (prequel-ul din 2024 al filmului „Mad Max: Drumul Furiei”) și seria „Dune” regizată de Denis Villeneuve.

Ultima parte a apreciatei trilogii semnate de regizorul canadian, „Dune: Partea III”, va fi lansată în sălile de cinema în data de 18 decembrie a acestui an. Primele două filme, lansate în 2021 și 2024, au încasat împreună 1,1 miliarde de dolari la nivel mondial și au primit numeroase premii, inclusiv mai multe premii Oscar.

Partea a treia este considerat unul dintre cele mai așteptate filme ce vor apărea în 2026 și se va baza pe „Mântuitorul Dunei”, al doilea roman din seria scrisă de autorul american Frank Herbert.

Taylor-Joy va reveni pentru a juca rolul Aliei Atreides, sora lui Paul. Warner Bros a lansat un trailer „teaser” pentru „Dune: Partea III” mai devreme în cursul acestui an: