E oficial: Elijah Wood și Ian McKellen vor juca în noul film „Stăpânul inelelor”, alături de Kate Winslet

Studioul Warner Bros a confirmat oficial marți că Elijah Wood și Sir Ian McKellen se vor întoarce în rolurile lui Frodo și Gandalf pentru „Vânarea lui Gollum” (The Hunt for Gollum), următorul film „Stăpânul inelelor” (Lord of the Rings) programat pentru lansare în 2027. Alături de ei va juca de asemenea Kate Winslet, relatează revista Variety.

Faptul că Wood, acum în vârstă de 45 de ani și Sir Ian McKellen (86 de ani), se vor întoarce în rolurile îndrăgite era un secret deschis de ceva timp, la fel ca faptul că producătorii i-au oferit lui Winslet rolul feminin principal al lungmetrajului ce va fi regizat de Andy Serkis.

Însă Warner Bros confirmase oficial doar revenirea lui Serkis, actorul britanic acum în vârstă de 61 de ani care l-a jucat pe Gollum în filmele originale „Stăpânul inelelor” și trilogia „Hobbitul” care i-a urmat un deceniu mai târziu.

Legendarul studio american de film a așteptat ediția de anul acesta a CinemaCon, unul dintre cele mai mari evenimente legate de cinema organizate în SUA, pentru a anunța oficial marți revenirea lui Wood și McKellen, precum și restul distribuției principale.

Un anunț surpriză a fost că actorul american Lee Pace își va relua și el rolul lui Thranduil, regele elfilor pe care l-a jucat în filmele „Hobbitul”. Kate Winslet va interpreta rolul lui Marigol, un personaj despre care Warner Bros nu a oferit mai multe detalii nici la CinemaCon.

Actorul american Lee Pace (stânga) în rolul lui Thranduil în filmul „Hobbitul: Bătălia celor cinci oștiri” din 2014, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / New Line C / AFP / Profimedia

Actorul nord-irlandez Jamie Dornan îl va interpreta pe Strider, care este dezvăluit mai târziu în romanul original al lui Tolkien ca fiind Aragorn.

Warner Bros intenționează să lanseze în cinematografe „Stăpânul inelelor: Vânarea lui Gollum” în data de 17 decembrie 2027, dacă filmările decurg conform planurilor.

Despre ce va fi noul film „Stăpânul inelelor”



După cum sugerează de altfel chiar titlul filmului, acesta va urmări căutarea lui Gollum, în anii care preced evenimentele din „Frăția inelului”, primul film al trilogiei „Stăpânul inelelor”.

Filmările sunt programate să înceapă la sfârșitul lunii mai în Noua Zeelandă, țară în care Winslet s-a aflat recent pentru lungmetrajul „Avatar: Fire and Ash” (Foc și cenușă) al lui James Cameron, în care a jucat rolul lui Ronal.

Autorul britanic J.R.R. Tolkien a scris inițial trilogia „Stăpânul inelelor” în anii 1950, în urma succesului de care s-a bucurat romanul său „Hobbitul”, publicat în 1937.

Cineastul neozeelandez Peter Jackson a adaptat romanele „Stăpânul inelelor” într-o trilogie de filme lansate în 2001, 2002 și 2003, iar ulterior a extins „Hobbitul” într-o trilogie proprie, cu lungmetraje ce au avut premiera în 2012, 2013 și 2014.

Filmele „Stăpânul inelelor” s-au bucurat de un succes uriaș

Lungmetrajele regizate de Jackson au fost un succes major la box office și au fost de asemenea apreciate de criticii de film. Împreună au încasat aproape 3 miliarde de dolari la nivel global și au câștigat 17 premii Oscar.

„Întoarcerea regelui”, lungmetrajul care a încheiat trilogia, a câștigat în 2004 Oscarul pentru cel mai bun film și alte 10 Premii Oscar, inclusiv cel pentru regie.

„Întoarcerea regelui” a triumfat la toate categoriile pentru care a fost nominalizat și, cu 11 victorii, a egalat recordul deținut de „Titanic” și lungmetrajul „Ben-Hur” din 1959 privind cele mai multe statuete Oscar câștigate la o singură gală a Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului.

Interpretarea lui Serkis în rolul lui Gollum, în al doilea și al treilea film „Stăpânul inelelor”, a reprezentat un moment de cotitură în tehnologia „motion capture”, introducând efecte digitale inovatoare realizate de Weta Workshop. Serkis și-a reluat rolul lui Gollum în primul film din seria „Hobbitul”.

El va fi regizorul pentru noul film „Vânarea lui Gollum”, în timp ce Peter Jackson va fi producător executiv. Scenariștii filmelor originale, colaboratori de cursă lungă ai cineastului neozeelandez, au revenit și ei pentru noul proiect.

Elijah Wood, Andy Serkis, Peter Jackson și Sir Ian McKellen în 2012, la premiera filmului „Hobbitul: O călătorie neașteptată” din 2012, FOTO: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Un al doilea film „Stăpânul inelelor”, în lucru la studioul Warner Bros

Confirmarea distribuției principale pentru „Vânarea lui Gollum” a venit la mai puțin de o lună după ce Warner Bros a anunțat într-o veritabilă lovitură de teatru că a lucrat în secret timp de doi ani la un film „Stăpânul inelelor” separat, numit „Stăpânul inelelor: Umbre ale trecutului”.

Acesta va fi realizat de celebrul prezentator TV american Stephen Colbert.

„Știi ce înseamnă cărțile pentru mine și ce înseamnă filmele tale pentru mine”, i-a spus Colbert lui Jackson într-un apel video. „Dar lucrul la care m-am tot întors, citind iar și iar, au fost cele șase capitole de la începutul [‘Frăției Inelului’] pe care voi nu le-ați dezvoltat în primul film, la momentul respectiv”, a continuat el.

„Practic, este vorba despre capitolul ‘Three is Company’ [Capitolul III] până la ‘Fog on the Barrow-Downs’ [Capitolul VIII]. Și m-am gândit: ‘Stai puțin, poate asta ar putea fi o poveste de sine stătătoare care să se integreze în povestea mai mare. Am putea face ceva complet fidel cărților, dar în același timp complet fidel filmelor pe care le-ați realizat deja?’”, a explicat prezentatorul TV în vârstă de 61 de ani.

Stephen Colbert a fost premiat din nou în luna martie a acestui an pentru emisiunea sa „The Late Show”, la gala Sindicatului Scenariștilor Americani, FOTO: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Studioul Warner Bros produce noile filme „Lord of the Rings” în virtutea parteneriatului pe care îl are cu Embracer Group, holdingul media suedez care a cumpărat în 2021 drepturile extinse pentru franciza „Stăpânul inelelor”.

„Inelele puterii”, serialul „Stăpânul inelelor” de pe platforma de streaming Amazon Prime Video este produs de studioul Amazon MGM ca parte a unui acord separat încheiat cu moștenitorii lui Tolkien înainte de tranzacția cu Embracer Group.