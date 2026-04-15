Actorul cunoscut care îl va juca pe Aragorn în noul film „Lord of the Rings”

Studioul Warner Bros a anunțat marți la CinemaCon distribuția principală pentru următorul film „Lord of the Rings” (Stăpânul inelelor) ce urmează să apară anul viitor, iar numele actorului de origine daneză Viggo Mortensen nu se numără printre cei care vor reveni, după cum a relatat revista Variety.

În schimb, rolul lui Strider, numele cu care este introdus personajul lui Aragorn în romanele scriitorului britanic J.R.R. Tolkien, va fi jucat în filmul „The Hunt for Gollum” de actorul și modelul nord-irlandez Jamie Dornan.

Acum în vârstă de 43 de ani, Dornan și-a început cariera ca model, apărând în campanii pentru branduri precum Hugo Boss, Dior Homme și Calvin Klein. A făcut trecerea către actorie cu un rol în drama „Marie Antoinette” din 2006, regizaăt de Sofia Coppola. Consacrarea a venit odată cu rolurile Vânătorului / șerifului Graham Humbert din serialul fantasy „Once Upon a Time” (2011–2013) și ale criminalului în serie Paul Spector din serialul polițist „The Fall (2013–2016)”. Acesta din urmă i-a adus aprecieri din partea criticilor și o nominalizare la premiul BAFTA pentru cel mai bun actor de televiziune.

Dornan a obținut o recunoaștere mai largă pentru interpretarea personajului Christian Grey în franciza „Fifty Shades of Grey” (2015–2018), care a obținut încasări totale de peste 1,3 miliarde de dolari la nivel mondial.

Pentru filmul „Belfast” din 2021 a primit o nominalizare la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar. Ulterior, a jucat în serialul thriller-dramă „The Tourist” (2022–2024).

Actorii care vor juca în noul film „Lord of the Rings”

Un alt nume nou pentru filmul „The Hunt for Gollum” este cel al actriței britanice Kate Winslet, care va interpreta rolul lui Marigol, un personaj despre care Warner Bros nu a oferit mai multe detalii nici la CinemaCon. Presa de la Hollywood a scris însă încă de luna trecută, citând surse din industrie, că actriței premiate cu Oscar pentru filmul „The Reader” (2008) i-a fost oferit rolul feminin principal în noul film „Lord of the Rings”.

În schimb, studioul Warner Bros a confirmat oficial marți că Elijah Wood, Sir Ian McKellen și actorul american Lee Pace se vor întoarce să joace din nou rolurile lui Frodo Baggins, Gandalf și Thranduil – regele elfilor din trilogia „The Hobbit” lansată la un deceniu după filmele originale „Lord of the Rings”.

Actorul britanic Andy Serkis, care a jucat rolul lui Gollum în ambele trilogii, va reveni de asemenea în pielea personajului, el fiind și regizorul noului film „The Hunt for Gollum”. Cineastul neozeelandez Peter Jackson va fi în schimb producător executiv.

Alături de aceștia s-a întors de asemenea întreaga echipă de scenariști a filmelor originale. Warner Bros intenționează să lanseze în cinematografe filmul „Lord of The Rings: The Hunt for Gollum” în data de 17 decembrie 2027, dacă filmările vor decurge conform planurilor.

Despre ce va fi filmul „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”



După cum sugerează de altfel chiar titlul filmului, acesta va urmări căutarea lui Gollum, în anii care preced evenimentele din „The Fellowship of the Ring”, primul film al trilogiei „Lord of the Rings”.

Filmările sunt programate să înceapă la sfârșitul lunii mai în Noua Zeelandă, țară în care Winslet s-a aflat recent pentru lungmetrajul „Avatar: Fire and Ash” (Foc și cenușă) al lui James Cameron, în care a jucat rolul lui Ronal.

Autorul britanic J.R.R. Tolkien a scris inițial trilogia „Lord of the Rings” în anii 1950, în urma succesului de care s-a bucurat romanul său „The Hobbit”, publicat în 1937.

Cineastul neozeelandez Peter Jackson a adaptat romanele „Lord of the Rings” într-o trilogie de filme lansate în 2001, 2002 și 2003, iar ulterior a extins „The Hobbit” într-o trilogie proprie, cu lungmetraje ce au avut premiera în 2012, 2013 și 2014.