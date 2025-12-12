Apă contaminată la Spitalul de Copii din Iași. Bacteria Piocianic, descoperită în valori peste pragul de referință admis / Ministrul Sănătății merge la fața locului

Apa din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași este neconformă, arată buletinele de analiză transmise joi Ministerului Sănătății de Direcția de Sănătate Publică Iași. În mai multe probe a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa (Piocianic), iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că se deplasează la Iași pentru a coordona intervenția.

„În data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă din unitatea sanitară – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» din Iași. Rezultatele indică următoarele neconformități”, a transmis ministrul Sănătății.

Potrivit informării oficiale:

„7 din cele 8 probe analizate au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă”;



„6 din cele 8 probe au fost necorespunzătoare, prin depășirea valorilor de referință pentru numărul total de bacterii mezofile”;



„în 6 din cele 8 probe a fost identificată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referință admis”.

Alexandru Rogobete a anunțat că se află în drum spre Iași pentru a gestiona situația la nivel local.

La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză. „Au fost incluse spitalele de urgență pentru copii din București – «Grigore Alexandrescu» și «Marie Curie», Spitalul Județean de Urgență Suceava, precum și alte unități sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienți”, a transmis ministrul de resort.

Totodată, DSP Iași a primit ordin să testeze microbiologic pacienții și personalul medical. „Am dispus testarea microbiologică a pacienților și a personalului medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic”, a precizat Alexandru Rogobete.