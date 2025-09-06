Aparent indus în eroare de imagini din 2020, Donald Trump a amenințat că va trimite trupe în Portland. „Sunt foarte bun la chestiile astea”

Președintele american Donald Trump le-a spus reporterilor că ar putea trimite trupe ale Gărzii Naționale în Portland, Oregon, aparent pentru că a fost indus în eroare cu privire la amploarea reală a unor proteste minore de acolo din cauza unui reportaj TV în care a fost prezentată incorect o înregistrare video din 2020 ca având loc în această vară, relatează The Guardian.

„Voi spune acest lucru, m-am uitat astăzi, nu știam că se desfășoară în continuare, însă Portland este de necrezut, ce se întâmplă”, a spus Trump. Apoi, președintele american a susținut, în mod incorect, că a văzut imagini video care atestă „distrugerea orașului”.

În realitate, o mână de demonstrați au protestat în fața unui centru de Imigrare și Control Vamal (ICE) într-o zonă izolată din Portland în acest an, însă amploarea manifestațiilor, care atrag cel mult câteva zeci de persoane, nu se compară cu protestele care au izbucnit în 2020 după uciderea lui George Floyd de către poliție. La acea vreme s-au adunat constant, timp de luni de zile, zeci de mii de oameni pentru a protesta într-o zonă centrală a orașului.

„Intrați în Portland?”, l-a întrebat un reporter pe președintele SUA.

„Ei bine, o să analizez asta acum, pentru că nu știam că încă se desfășoară. Se desfășoară de ani de zile”, a răspuns Trump.

„Vom putea să oprim asta foarte ușor”, a continuat liderul american.

Reacția primarului din Portland

„La fel ca alți primari din țară, nu am cerut – și nu am nevoie – de intervenție federală”, a declarat primarul orașului Portland, Keith Wilson, într-un comunicat de vineri. „Suntem mândri că poliția din Portland a protejat cu succes libertatea de exprimare, abordând în același timp violențele ocazionale și distrugerile de proprietăți care au loc în timpul protestelor de la centrul ICE din Portland”, a adăugat edilul.

Donald Trump nu a menționat cu exactitate știrea care i-a creat impresia că în Portland continuă protestele izbucnite în 2020, însă Fox News a difuzat joi un reportaj care a îmbinat imagini ale unui protest recent din oraș, la care au participat zeci de persoane, cu un videoclip viral de la manifestațiile din 2020, în care un demonstrant, Christopher David, a fost stropit cu spray cu piper în față de un agent federal.

Reportajul s-a concentrat în principal pe un protest care a avut loc marți la centrul ICE din Portland.

„Sunt teroriști plătiți”

„Aceștia sunt teroriști plătiți”, a declarat Donald Trump.

„Aceștia sunt agitatori plătiți, aceștia sunt profesioniști. M-am uitat aseară, sunt foarte bun la chestiile astea. Aceștia sunt agitatori plătiți, sunt plătiți cu bani de grupurile radicale de stânga”, a susținut președintele republican.

Procurorul general din Oregon, Dan Rayfield, a amenințat cu măsuri în cazul în care Trump va trimite trupe în Oregon.

„Ne-am pregătit să răspundem de când a revenit Trump în funcție”, a spus Rayfield.

„California a arătat cât de eficientă poate fi abordarea noastră pentru a opri excesele de putere federale. Oregon este un loc sigur și intenționăm să-l menținem așa. Președintele poate avea multă putere, dar trebuie să rămână pe poziția lui – și dacă nu o face, îl vom trage la răspundere”, a conchis procurorul general.