Explozia din Rahova. Centrală pe gaz la un apartament al unui etaj spulberat de deflagrație

Potrivit imaginilor din arhiva Google Street View, apartamentele de la etajele 4 și 5 ale blocului din Rahova unde a avut loc explozia aveau montată o centrală individuală, în imagini fiind vizibil coșul de evacuare a gazelor. În urma deflagrației, etajele 5 și 6 au fost spulberate.

Blocul are 108 apartamente. Premierul Ilie Bolojan a explicat că, din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, „e probabil că acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat”.

Imaginile suprinse în iulie 2023 de Google Street View arată că etajele 4 și 5 ale blocului au instalate centrale termice individuale.

Situația a fost semnalată pe Facebook și de cercetătorul CNSAS Răzvan Popa.

„Teribil ce s-a întâmplat în Rahova. Din imagini, cred că explozia a avut loc la etajul 5. Imaginile de pe street view arată că acolo era montată o centrală termică. Probabil că tronsonul respectiv din bloc va trebui demolat”, a scris Răzvan Popa, pe Facebook.

Conform Primăriei Capitalei, o situație a apartamentelor care au centrală termică de bloc ar trebui să aibă Termoenergetica. HotNews a solicitat companiei informații despre situația apartametelor din blocul din Rahova, iar când aceasta le va transmite, le vom publica.

Blocul a fost construit în 1981, conform datelor oficiale comunicate de autorități.

Blocul afectat de explozie, imagine din iulie 2023, Google Street View

Martori și locatari: „Mirosea a gaze încă de joi”

Un bărbat în vârstă de 71 de ani, aflat în apropiere în momentul deflagrației, a povestit pentru HotNews: „Eram chiar în fața policlinicii Malcoci. Vis-a-vis. Traversam spre Mega Image. Când voiam să intru în magazin, s-a petrecut. Bubuitura s-a auzit foarte tare; m-am speriat foarte rău, m-am gândit la nepotul meu, care e din clasa a treia. Am început să plâng, crezând că a fost la școală. Știu pe cineva în bloc; știu că au centrale proprii, ca la mine. Sunt cel puțin șase centrale la mine în bloc. Astea sunt cele mai periculoase.”

O locatară, Mihaela Vasile, care locuia la unul dintre etajele afectate, etajul 6, a declarat pentru HotNews.ro că mirosul de gaze era puternic încă de joi, iar locatarii au sunat la Distrigaz.

„M-am bazat pe faptul că au spus că au închis gazele și că nu e pericol. De asta oamenii au stat liniștiți”, a relatat femeia. Femeia a menționat și că există locatari ai blocului afectat care au centrală pe gaze individuală.

După explozia de vineri, autoritățile nu au confirmat oficial dacă centrala respectivă a avut un rol în producerea deflagrației. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), principala cauză probabilă rămâne acumularea de gaze naturale.

Autoritățile se contrazic: două versiuni despre cine a închis gazul și când a fost descoperit sigiliul rupt

Asupra a două momente-cheie ale tragediei există versiuni diferite, ambele oficiale. Primul se referă la ziua de joi, când a fost oprit gazul, iar al doilea la vineri dimineață, când s-a constatat că sigiliul pus joi fusese rupt.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) a afirmat vineri, într-un comunicat public, că a început un control la Distrigaz Sud Rețele, furnizorul de gaze al blocului din Sectorul 5, acolo unde două etaje s-au prăbușit și trei oameni au murit.

În comunicat, ANRE susține că Distrigaz i-a transmis că a închis joi alimentarea cu gaze. Numai că șeful DSU, Raed Arafat, a spus că joi pompierii au fost cei care au închis alimentarea cu gaz, „până au ajuns reprezentanții Distrigaz”.

A doua contradicție privește ziua de vineri: momentul în care a fost descoperit sigiliul rupt, înainte sau după explozie.

ANRE afirmă în comunicat că echipa Distrigaz a ajuns la bloc înainte de explozie, în urma unei sesizări, și că a constatat sigiliul rupt chiar înainte de deflagrație.

În schimb, Arafat a declarat, la conferința de presă de vineri, că această constatare a fost făcută după explozie „Concomitent cu sosirea celor de la Distrigaz, sau înainte de a ajunge ei, a avut loc explozia”, a spus șeful DSU.

„Din informațiile pe care le avem, explozia a avut loc înainte ca Distrigaz să poată să facă ceva. Dar asta trebuie confirmat cu Distrigaz.”

La rândul său, Distrigaz Sud Rețele, companie deținută de Engie, care deservește aproape 2,3 milioane de gospodării și instituții, a emis un comunicat în care contrazice ANRE.

Distrigaz susține că a închis gazele joi, la aproximativ două ore de la sesizare, iar vineri a ajuns la o nouă sesizare chiar în momentul exploziei, nu înainte.

„Se bănuiește că cineva a dat drumul la gaz”, a declarat ulterior Raed Arafat.