Arafat contrazice o altă autoritate a statului în privința unui moment foarte important în lămurirea exploziei blocului din Rahova

Raed Arafat, declarații după explozia din 17 octombrie dintr-un bloc din Rahova. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

„Pompierii au închis alimentarea cu gaz până au ajuns reprezentanții Distrigaz”, a spus Raed Arafat. Asta după explozie. Dar ANRE comunicase oficial că Distrigaz a ajuns înainte de explozie și a constatat sigiliul rupt.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) a afirmat vineri la prânz, într-un comunicat public, că a controlat Distrigaz, furnizorul de gaze al blocului din Sectorul 5, București, unde două etaje au sărit în aer și 3 oameni au murit.

În comunicat, ANRE susține că Distrigaz a închis joi gazul. Numai că Arafat a spus că joi „Pompierii au închis alimentarea cu gaz până au ajuns reprezentații Distrigaz”. Asta despre ziua de joi.

O altă contradicție e legată de când a fost descoperit sigiliul rupt: înainte de explozie, cum spune ANRE, sau după explozie, cum spune Arafat?

ANRE spune că echipa Distrigaz a ajuns vineri înainte de explozie, în urma unei alte reclamații, și a găsit sigiliul rupt. Apoi a fost explozia, potrivit ANRE.

Vineri, la aproximativ o oră după comunicatul ANRE, Raed Arafat a avut o conferință de presă în care a avansat o altă desfășurare a faptelor. Șeful DSU a negat că Distrigaz a venit înainte de explozie și a constatat că sigiliul era rupt. Constatarea sigiliului rupt a venit după explozie, conform datelor prezentate de Arafat.

„Concomitent cu sosirea celor de la Distrigaz, sau înainte de a ajunge ei, a avut loc explozia”, a susținut șeful DSU.

„Din informațiile pe care le avem, explozia a avut loc înaite ca Distrigaz să poată să facă ceva. Dar asta trebuie confirmat cu Distrigaz”. Distrigaz, cel mai mare furnizor de gaz din România, cu aproape 2,3 milioane de gospodării și instituții deservite, a emis și el un comunicat.

„Se bănuiește ca cineva a dat drumul la gaz”, a mai declarat Arafat. Derularea evenimentelor, LIVE pe HotNews.