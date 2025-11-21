Apel al fotojurnaliștilor de la Inquam către premier să permită accesul fotografilor la debutul ședințelor de Guvern: „Limitarea accesului presei, definitorie în regimurile iliberale”

Agenția foto Inquam Photos i-a cerut public premierului Ilie Bolojan să permită accesul fotografilor la începutul ședințelor Executivului și „revenirea la normalitate” în ce privește evenimentele de la Palatul Victoria. Apelul public vine după mai multe solicitări transmise pe grupurile oficiale de comunicare cu presa ale Guvernului.

„Din poziția de agenție de presă foto responsabilă cu informarea unei părți semnificative a publicului național, prin ilustrarea știrilor publicate de redacțiile partenere, ne simțim datori să îi reamintim premierului României că eforturile depuse de Guvernul României pentru stabilizarea situației economice nu sunt incompatibile cu transparența”, se spune în apelul transmis de Inquam Photos lui Ilie Bolojan.

Inquam Photos arată că lipsa accesului la începutul ședinței de guvern a fotografilor nu poate fi suplinită de imaginile transmise doar de către fotografii angajați la Palatul Victoria.

„Activitatea fotojurnaliștilor nu poate fi înlocuită de ilustrația foto subiectivă furnizată de fotografii aflați pe statul de plată al guvernului și trecută prin filtrul biroului de presă, limitarea accesului presei fiind o trăsătură definitorie în regimurile iliberale”, se mai spune în apelul fotografilor de la Inquam Photos.

Pentru a sublinia importanța accesului fotojurnaliștilor, Inquam Photos a transmis clienților săi fotografii de la conferința de presă susținută vineri de către premierul Ilie Bolojan în care imaginea acestuia este neclară sau în ceață.