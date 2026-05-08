Apel către Nicușor Dan să aprobe cota de recoltare a urșilor. „Un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort în pădure, mâncat parțial de urs”

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Csaba Borboly, relatează, vineri, că un bărbat a fost ucis de urs şi aproape mâncat de animale. Edilul face apel către preşedintele Nicuşor Dan să promulge legea care stabileşte dublarea cotei de recoltare pentru urs. „Aţi depus un jurământ să protejaţi viaţa cetăţenilor acestei ţări”, transmite Csaba Borboly, citat de News.ro.

„Un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort în pădure. Muşcat de urs. Mâncat parţial de urs. Nu era un turist. Era acasă. Trăia pe dealul unde cândva era o şcoală, unde erau familii, copii, viaţă. Azi sunt case goale. Şi cu un om mai puţin. L-am cunoscut pe Zoltán prin ochii surorilor lui. Un om blând, care iubea natura cu adevărat. Dădea nume fiecărui urs din pădurea lui. Umbla prin pădure cu un briceag de 4 centimetri. Nu cu o armă. Cu un briceag. Ursul l-a ucis. Şi l-a mâncat”, a scris, vineri, pe Facebook, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Csaba Borboly.

Acesta face referire la populaţia de urs brun existentă în România, potrivit ultimelor studii: „România are între 10.000 şi 12.700 de urşi bruni. Capacitatea ecosistemului este de 4.000. Parlamentul a votat legea – aproape în unanimitate, în ambele camere. Legea se află pe biroul Preşedintelui României. Nesemnată”.

„Nu cerem dispariţia ursului. Cerem ca oamenii să poată trăi în siguranţă acolo unde s-au născut. Cerem ca un preşedinte ales să-şi respecte jurământul: să protejeze viaţa cetăţenilor acestei ţări. Dacă legea nu este promulgată în zilele următoare, nu mai poate fi aplicată în 2026. Vine vara. Vine toamna. Şi în locul măsurilor concrete, vor fi din nou studii plătite cu 250 de euro pe oră, din bani europeni, de către asociaţii create peste noapte ca să blocheze orice acţiune reală”, a mai transmis Csaba Borboly.

Edilul face apel către preşedinte să promulge legea: „Domnule Preşedinte Nicuşor Dan, vă adresez acest mesaj cu toată seriozitatea şi cu tot respectul datorat funcţiei dumneavoastră. Aţi depus un jurământ să protejaţi viaţa cetăţenilor acestei ţări. Acesta este momentul în care acel jurământ înseamnă ceva concret. Vă rog să promulgaţi legea. Imediat”.

Parlamentul a adoptat iniţiativa UDMR care prevede dublarea cotei de recoltare pentru urs, în perioada 2026-2027. Actul normativ prevede recoltarea anuală a unui număr de 859 de urşi bruni.