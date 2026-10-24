Apel extraordinar al lui Kim Jong Un către armata nord-coreeană: „Forțe de luptă perfecte”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut armatei sale să se antreneze pentru a deveni cea mai puternică din lume, apelul fiind făcut în cadrul unei reuniuni de două zile a comandanților de companie desfășurată la Phenian, a anunțat sâmbătă agenția oficială KCNA, citată de AFP.

Acest apel, calificat de Kim drept o „revoluție militară”, vine la câteva zile după propunerea Coreei de Sud de a organiza discuții militare privind traseul liniei de demarcație din centrul Zonei Demilitarizate (DMZ), în urma mai multor incidente grave.

Această linie, care corespunde poziției frontului la sfârșitul războiului din Coreea, este definită de o hartă anexată acordului de armistițiu din 1953.

Reuniunea organizată joi și vineri la Phenian a avut ca scop elaborarea unui proiect „pentru formarea celor mai puternice forțe armate din lume”, a declarat Kim, citat de agenția oficială KCNA, care a publicat și poze de la eveniment.

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Kim Jong Un cerut „forțe de luptă perfecte”

El a solicitat ca „toate companiile” armatei nord-coreene să fie „transformate în unități de elită solide din punct de vedere militar și tehnic și consolidate în forțe de luptă perfecte”.

KCNA a precizat că aceasta a fost prima reuniune privind „întreaga armată” de la congresul partidului din februarie, în cadrul căruia Kim a făcut apel la consolidarea forțelor convenționale și și-a reafirmat planurile de dezvoltare a arsenalului nuclear și a rachetelor.

Coreea de Nord a testat, de asemenea, recent o serie de arme, printre care un „nou tip” de torpilă de precizie și o rachetă hipersonică cu rază medie de acțiune, ambele utilizând tehnologia inteligenței artificiale.

În ciuda sancțiunilor impuse de mult timp de ONU, Coreea de Nord și-a consacrat prin lege statutul de stat dotat cu arme nucleare, regimul său declarând în repetate rânduri că arsenalul său atomic este permanent și ireversibil.

De asemenea, Coreea de Nord a devenit un aliat cheie al Rusiei de la invazia Ucrainei din 2022, trimițând, printre altele, soldați pentru a sprijini efortul de război al Moscovei în schimbul unor avantaje economice și al unor tehnologii militare.