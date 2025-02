Apel pentru salvarea pinguinilor care formează perechi pe viață: „Ar putea deveni în curând de domeniul trecutului”

Activiștii pentru protecția speciilor pe cale de dispariție au lansat un apel de Ziua Sfântului Valentin pentru protejarea pinguinilor africani (Spheniscus demersus) care formează perechi pe viață, transmite vineri agenția DPA, citată de Agerpres.

Aceste păsări marine, care reprezintă singura specie nativă de pinguini din Africa, sunt amenințate cu dispariția în următorul deceniu din cauza diminuării resurselor de hrană din mediul natural.

Pentru a salva această specie, cercetătorii au apelat la „momeli” de pinguini – replici ale păsărilor în mărime naturală, ce sunt prevăzute și cu sunetele înregistrate pe care le fac aceste păsări. Momelile sunt folosite pentru a atrage pinguinii africani în zone mai sigure de împerechere de-a lungul coastei Africii de Sud, încurajând păsările să stabilească noi colonii în zonele cu hrană mai abundentă ce sunt protejate de prădători și mai ales de incursiuni antropice.

Momelile instalate în Rezervația Naturală De Hoop, unde a fost creat un sanctuar pentru pinguini, ferit de prădătorii de uscat ai acestor păsări, contribuie la stabilirea unei noi colonii unde păsările se pot reproduce și își pot crește puii în siguranță.

Această strategie de folosire a momelilor, care a avut succes și pentru alte specii de păsări marine, precum papagalul de mare de Atlantic (pufinul) în SUA, este considerată esențială pentru salvarea pinguinilor africani.

„Prin crearea unui spațiu sigur pentru ca aceste păsări să se reproducă, într-o zonă cu resurse de hrană suficiente, acționăm împotriva principalei amenințări la adresa supraviețuirii acestei specii” a declarat Christina Hagen, activistă pentru salvarea pinguinilor în cadrul organizației BirdLife South Africa.

„Chiar dacă procesul necesită timp și vine cu numeroase provocări, faptul că pinguini africani sălbatici au început deja să se împerecheze aici reprezintă un semn pozitiv”, a adăugat ea.

„Acest proiect reprezintă o demonstrație a unui concept care poate fi preluat și în alte regiuni ale lumii unde pinguinii se confruntă cu scăderea populațiilor de pești de care depind pentru a se hrăni”, a subliniat ea.

Unii pinguini africani „divorțează” după perioade dificile

În timp ce majoritatea pinguinilor africani își găsesc un partener pe viață, unii „divorțează” după perioade de împerechere dificile și caută un alt partener în speranța că noua relație va avea succes.

Aceste „divorțuri” sunt dificile pentru că noile perechi se confruntă cu problema de a-și pregăti un cuib, cu creșterea puilor și găsirea hranei, lucruri care scad succesul reproductiv pentru o nouă generație de pui. Astfel se întâmplă de multe ori ca pinguinii africani să devină prea înfometați pentru a se mai împerechea, folosindu-și întreaga energie în căutarea hranei, reprezentată în special de bancurile de sardine și hamsii.

Conform experților, în prezent există mai puțin de 10.000 de perechi reproducătoare de pinguini africani.

Mai multe organizații pentru protecția biosferei, printre care BirdLife South Africa, Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB) și Blue Marine Foundation, solicită guvernului sud-african să ia măsuri imediate pentru a stabili zone de pescuit restricționat în jurul celor șase colonii principale de pinguini africani.

„Cum pinguinii deja se luptă să găsească suficientă hrană, poveștile lor de dragoste ar putea deveni în curând de domeniul trecutului. De această zi a Sfântului Valentin, hai nu doar să sărbătorim dragostea ci să luptăm pentru a o proteja”, a îndemnat Joanna Coumbe, director de comunicații la Blue Marine Foundation.

Ea a lansat un apel public pentru strângerea de semnături pe o petiție prin care se solicită guvernului sud-african să acționeze pentru protecția acestor păsări emblematice.

„Pinguinii nu pot trăi doar cu dragoste. Au nevoie și de hrană”, a declarat și Nicky Stander, șefa programelor de conservare a păsărilor marine derulate de organizația SANCCOB.