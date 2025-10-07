Apelul făcut de ISU pentru populația din Bucureşti şi Ilfov în ziua cu alerte de vreme extremă: „Amânați activitățile în aer liber!”

Bucureştiul şi judeţul Ilfov intră de marţi, de la ora 21.00, până miercuri seară sub avertizare cod roșu de ploi, fiind prognozate cantităţi importante de apă. În acest context, reprezentanţii ISUBIF fac mai multe recomandări pentru populație, printre care şi aceea de a fi amânate activităţile în aer liber.

ANM a emis o avertizare meteo cod roșu pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, valabilă de astăzi, de la ora 21:00, până mâine, 08 octombrie, ora 15.00.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

În acest context, reprezentanţii ISUBIF fac o serie de recomandări populaţiei:

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora”.



