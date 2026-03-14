VIDEO Protest în Cuba. Un sediu al Partidului Comunist a fost incendiat

Protestatari anti-guvernamentali au atacat un birou al Partidului Comunist din centrul Cubei sâmbătă dimineaţă devreme, a raportat un ziar de stat, într-o ieşire rară de disidenţă publică declanşată de penele de curent agravate de blocajul petrolului impus de SUA, informează Reuters, preluată de Agerpres.

O adunare împotriva penelor de curent şi a penuriei de alimente părea să înceapă paşnic în oraşul Moron vineri seara, apoi a devenit violentă în primele ore ale dimineţii de sâmbătă, potrivit ziarului Invasor.

Videoclipuri pe reţelele sociale arătau un incendiu mare şi oameni aruncând pietre prin ferestrele unei clădiri, în timp ce vocile strigau „libertate” în fundal.

„Acte de vandalism”

Reuters a reuşit să verifice locaţia unui videoclip în Moron, care se află pe coasta de nord a Cubei, la aproximativ 400 de kilometri est de capitala Havana, aproape de staţiunea turistică Cayo Coco. Verificările au arătat că evenimentul era recent, dar nu s-a putut determina data exactă.

„Ceea ce a început iniţial paşnic, după un schimb cu autorităţile locale, s-a transformat în acte de vandalism împotriva sediului Comitetului Municipal al Partidului”, a declarat ziarul Invasor.

„Un grup mai mic de persoane a aruncat cu pietre în clădire şi a dat foc pe stradă folosind mobilier din zona de recepţie”, a adăugat ziarul.

Proteste în creștere împotriva regimului

Protestatarii violenţi au vizat şi alte câteva instituţii de stat din zonă, inclusiv o farmacie şi o piaţă guvernamentală, conform raportului.

„Imaginea care circulă arată scena protestului, dar este important ca publicul să ştie adevărul: nimeni nu a fost rănit de focuri de armă”, a declarat Vanguardia de Cuba pe X.

„Manipularea media urmăreşte să răspândească frica şi confuzia în rândul poporului nostru. Să nu cădem pradă provocărilor”, a adăugat Vanguardia.

Mass-media de stat au spus că poliţia a reţinut cinci persoane, iar un participant beat care a căzut era tratat pentru răni în spital.

În ultima săptămână, mai multe grupuri mici de locuitori din Havana au bătut în oale pentru a protesta împotriva penelor de curent prelungite.

Luni, studenţii au organizat un sit-in pe treptele Universităţii din Havana după ce guvernul a suspendat prezenţa la cursuri acuzând blocada petrolieră a SUA. Lipsa combustibilului a redus considerabil transportul public, făcând dificil, dacă nu imposibil, ca profesorii şi studenţii să se întâlnească pentru cursuri.

Oraşul Moron a fost, de asemenea, locul unor proteste semnificative în timpul revoltelor anti-guvernamentale din 11 iulie 2021, cele mai mari de la revoluţia lui Fidel Castro din 1959.