Apelul făcut de șeful Wizz Air după ce s-a întâmplat în noiembrie: „Acesta este un cartof foarte fierbinte”

Europa are nevoie de o abordare mai armonizată în materie de securitate și de un organism care să o conducă în lupta împotriva „războiului hibrid”, în urma unei serii recente de amenințări cu bombă, a declarat joi directorul general al companiei aeriene maghiare low-cost Wizz Air, potrivit Reuters.

Amenințările cu bombă au perturbat traficul, redacțiile și școlile din întreaga Europă în luna noiembrie, cea mai recentă alertă întrerupând temporar serviciile feroviare din nordul Franței joi dimineață.

„Acesta este un cartof foarte fierbinte”

„Personal, am avut o întâlnire cu Comisia Europeană foarte recent, încercând să abordez această problemă și îndemnând aceste persoane să acționeze împreună și să găsească modalități de coordonare”, a declarat Jozsef Varadi într-o conferință telefonică organizată după publicarea rezultatelor financiare.

„Acesta este un cartof foarte fierbinte din cauza conceptului de stat național suveran, iar nicio țară nu dorește să facă concesii în această privință”, a adăugat Varadi.

El nu a precizat dacă și alți directori ai companiilor aeriene s-au întâlnit cu oficialii UE.

Wizz Air a primit alerte false privind prezența unor bombe pentru 14 zboruri operate în toată Europa săptămâna trecută și a fost nevoită să devieze două aeronave ca urmare a amenințărilor trimise prin e-mail către aeroporturi și companii aeriene.

„Probabil suntem mai expuși ca o companie occidentală”

Într-un interviu separat acordat Reuters, Varadi a asociat aceste amenințări cu ceea ce el a numit „război hibrid” care afectează întreaga Europă.

Amenințările trimise prin e-mail sporesc îngrijorările oficialilor europeni că aceste alerte false fac parte dintr-o campanie de perturbări „hibride”, pe care mulți au atribuit-o Rusiei, îndreptată împotriva țărilor care au ajutat Ucraina. Moscova a negat orice implicare.

„Cred că Europa trebuie să se gândească la acest aspect, la modul în care să-și asume responsabilități mai mari în fața unei astfel de amenințări”, a declarat Varadi.

„Suntem o companie aeriană cu sediul în Europa Centrală; probabil că suntem mai expuși la aceste forme de război hibrid decât oricare dintre companiile aeriene occidentale.”