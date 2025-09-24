Apelul lui Nicușor Dan către basarabenii din România, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Președintele Nicușor Dan a descris alegerile parlamentare din Republica Moldova drept „un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi” și i-a îndemnat „pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară”.

„Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”, a declarat Nicușor Dan, miercuri, într-o postare pe platforma X.

El a spus că alegerile de duminică „reprezintă un moment crucial”.

„Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc duminică, 28 septembrie, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară”, a adăugat președintele Nicușor Dan.

23 de secții de votare în România

Secțiile vor fi organizate în 14 orașe și vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00.

„Cetățenii moldoveni stabiliți cu traiul permanent sau aflați temporar în România vor putea vota la 23 de secții de votare deschise în 14 orașe (București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Bacău, Galați, Constanța)”, a declarat Ambasada Republicii Moldova în România, în 19 septembrie, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ambasadei, cetățenii Republicii Moldova vor putea vota la orice secție de votare, prezentând unul dintre următoarele acte: