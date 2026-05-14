Apelul Taiwanului după întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping

Nimic surprinzător nu a reieșit până acum din summitul dintre liderii Chinei și Statelor Unite de la Beijing, însă China ar trebui să înceteze presiunile sale militare asupra Taiwanului, deoarece aceasta este adevărata amenințare la adresa păcii, a declarat joi un purtător de cuvânt de rang înalt al guvernului taiwanez, citat de Reuters.

Președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat mai devreme în cursul zilei pe omologul său american că dezacordurile privind Taiwanul ar putea împinge relațiile bilaterale pe o cale periculoasă și chiar ar putea duce la conflict.

Vorbind la Taipei, șeful-adjunct și purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Afaceri Continentale, Liang Wen-chieh, a spus că Taiwanul este unul dintre cele mai importante subiecte de pe agendă la practic fiecare întâlnire dintre China și Statele Unite.

„Așadar, în acest moment, tot ce putem spune este că până acum nu au apărut informații surprinzătoare și vom continua să menținem o comunicare strânsă cu partea americană”, a spus el, adăugând că astfel de comentarii despre un posibil conflict au mai fost făcute și înainte.

China, adevărata amenințare, subliniază Taiwanul

Oficialul de la Taipei a subliniat că „adevărata amenințare” la adresa păcii, care riscă să declanșeze o criză, este hărțuirea militară continuă a Chinei, nu dorința poporului taiwanez de a-și păstra modul de viață.

„Dacă menținerea păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan reprezintă cu adevărat cel mai important punct comun dintre China și Statele Unite, atunci Partidul Comunist Chinez ar trebui să își tempereze propriul comportament de intimidare militară”, a adăugat el.

China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce sub controlul său Taiwanul, insulă guvernată democratic, iar avioanele și navele sale de război operează în jurul insulei aproape zilnic.

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional al Taiwanului, în pofida absenței unor relații diplomatice oficiale, și principalul său furnizor de armament.

Guvernul Taiwanului respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, afirmând că doar locuitorii insulei își pot decide viitorul.