China înconjoară Taiwanul cu exerciţii militare majore, cu foc real. „Avertisment serios” împotriva independenței insulei

Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene din Taiwan decolează de la baza aeriană Hsinchu pe 29 decembrie. Credit line: CHENG Yu-chen / AFP / Profimedia

Armata chineză a anunțat luni că a mobilizat trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a înconjura Taiwanul în exerciții militare menite să trimită un „avertisment serios” împotriva oricărei încercări de independență a Taiwanului și a oricărei interferențe „externe” cu insula, transmit CNN și Reuters.

Exercițiile militare, denumite „Misiunea Justiție-2025”, vor testa pregătirea de luptă și „blocarea și controlul porturilor cheie și al zonelor critice”, a declarat Comandamentul Teatral de Est al Chinei. Activitățile cu foc real vor avea loc în cinci zone maritime și aeriene care înconjoară insula, potrivit informațiilor publicate de comandament.

„Acest exercițiu reprezintă un avertisment serios pentru forțele separatiste pro-independență din Taiwan și forțele externe de interferență”, a transmis Shi Yi, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Teatrului de Est, Shi, făcând o referire voalată la SUA și aliații săi.

„(Este) o acțiune legitimă și necesară pentru a apăra suveranitatea națională și a menține unitatea națională”, a adăugat Sgi Yi.

Taiwanul respinge suveranitatea revendicată de China, susținând că numai poporul său poate decide viitorul insulei.

Comandamentul a declarat că a utilizat avioane de vânătoare, bombardiere şi drone, în coordonare cu lansări de rachete cu rază lungă de acţiune, pentru a efectua exerciţii în zona maritimă şi aeriană din zona centrală a Strâmtorii Taiwan, luni, concentrându-se pe lovirea ţintelor mobile terestre. Acestea au scopul de a testa capacitatea trupelor de a efectua lovituri de precizie asupra ţintelor cheie.

De asemenea, marţi, între orele 8:00 şi 18:00, sunt programate exerciţii militare majore și activităţi de tragere cu muniţie reală, care vor acoperi cinci zone din jurul insulei.

Armata taiwaneză, în alertă maximă

Guvernul Taiwanului a condamnat exercițiile militare, acuzând China de „intimidare militară”.

Un oficial de rang înalt din domeniul securității din Taiwan a declarat pentru Reuters că zeci de nave și avioane militare chineze acționează în jurul insulei, unele dintre ele „apropiindu-se în mod deliberat” de zona contiguă a Taiwanului, definită ca fiind la 24 de mile nautice de coasta sa.

Aceasta este a șasea rundă majoră de exerciții militare chineze din 2022 încoace, după vizita fostei președinte a Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, pe insula guvernată democratic, și vine pe fondul creșterii retoricii teritoriale chineze, mai ales după ce premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat că un atac ipotetic al Chinei asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar din partea Japoniei.

Ministerul Apărării din Taiwan a transmis într-un mesaj pe X că sunt în curs exerciţii de reacţie rapidă, forţele fiind în stare de alertă maximă pentru a apăra insula. Într-un comunicat separat, acesta a declarat că a desfăşurat forţe adecvate ca răspuns, efectuând exerciţii de pregătire pentru luptă.

„Exerciţiile militare ţintite ale Partidului Comunist Chinez confirmă şi mai mult natura sa de agresor şi cel mai mare distrugător al păcii”, a declarat ministerul.

Exercițiile au început la 11 zile după ce SUA au anunțat vânzarea de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, cel mai mare pachet de arme pentru insulă, fapt care a provocat proteste din partea Ministerului Apărării din China și avertismente că armata va lua „măsuri ferme” ca răspuns.

Analiștii spun că exercițiile Beijingului estompează din ce în ce mai mult granița dintre antrenamentele militare de rutină și o posibilă pregătire pentru un atac real, o strategie menită să ofere SUA și aliaților săi un timp de reacție minim în caz de ofensivă.