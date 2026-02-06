Apelul unui fost consilier prezidențial către Nicușor Dan: „Este scandalos faptul că principalul serviciu de informații este păstrat descăpățânat”

Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, l-a îndemnat pe președinte „să nu mai ezite” și să desemneze un candidat pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații (SRI) chiar dacă „veleitățile din năbădăioasa coaliție îngreunează discuțiile pe acest subiect”.

Orban a spus că SRI „funcționează în afara legii” de când a demisionat Eduard Hellvig, în iulie 2023, „și este condus de un prim-adjunct numit de Iohannis în 2017”.

„Într-o perioadă în care amenințările la adresa siguranței naționale s-au diversificat și s-au amplificat, este scandalos faptul că principalul serviciu de informații, care trebuie să vegheze la siguranța nostră națională, este păstrat descăpățânat, fără o conducere legitimă care să asigure funcționarea sa la deplină capacitate și în conformitate cu noile priorități izvorâte din evoluțiile semnificative din ultima vreme”, a declarat fostul premier, vineri, într-o postare pe Facebook.

„Pentru Nicușor Dan nu a reprezentat o prioritate”

Ludovic Orban a spus că „nu a fost o surpriză prea mare” că fostul președinte Klaus Iohannis nu a numit un director nou la SRI pe final de mandat, „numai că între timp am avut alegeri prezidențiale și din data de 26 mai 2025 România are un nou președinte”.

„Din păcate, trebuie să constat că nici pentru Nicușor Dan nu a reprezentat o prioritate desemnarea unui nou director al SRI. Altfel nu se poate explica de ce în 8 luni nu a formulat nicio propunere pentru această funcție”, a adăugat fostul consilier prezidențial.

Orban a spus că știe că „veleitățile din năbădăioasa coaliție îngreunează discuțiile pe acest subiect”.

„Dar acest argument nu cred că mai poate fi luat în seamă. Îi atrag atenția domnului președinte că una este să desemneze un candidat care să fie respins de parlament, alta este să nu desemneze pe nimeni. În primul caz, răspunderea îi aparține partidului sau partidelor care refuză să voteze o propunere a președintelui. În a doua situație, răspunderea este strict a președintelui, care nu își exercită atribuțiile constituționale și legale”, a continuat el.

Fostul premier a mai afirmat că „România are nevoie de un SRI condus legal, condus de o echipă nouă, în care președintele ales să aibă încredere și care să aplice strategia noii echipe de la Cotroceni”.

„Nu mai ezitați, domnule președinte! Nu mai așteptați un consens de la coaliție! Desemnați un candidat serios, bine pregătit, de o moralitate în afara oricărei îndoieli, atașat valorilor democratice și apartenenței noastre la spațiul euro-atlantic și mergeți cu propunerea în Parlament!”, a conchis Ludovic Orban.

Ce a declarat președintele

În 29 ianuarie, în primul său interviu televizat din acest an, președintele Nicușor Dan spunea că speră să încheie „foarte curând” discuțiile privind numirea următorilor directori de la SRI și Serviciul de Informații Externe (SIE).

„Există în orice sistem democratic un mecanism de echilibru al puterilor. Președintele propune, Parlamentul decide. Pentru fiecare din aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă și niște discuții. Sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Eu voi propune, Parlamentul va aproba. Vom avea o discuție înainte”, afirma Nicușor Dan la Digi24.