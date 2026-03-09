Franța desfășoară nave de război, inclusiv portavionul nuclear Charles de Gaulle, și ia în calcul o misiune în Strâmtoarea Ormuz, anunță Macron

Avioane de vânătoare Rafale Marine, pe puntea portavionului francez Charles de Gaulle, 4 martie 2025. FOTO: Roslan RAHMAN / AFP / Profimedia

Franța trimite aproximativ o duzină de nave militare, inclusiv grupul său de portavioane, în Marea Mediterană, Marea Roșie și, posibil, în strâmtoarea Ormuz, ca parte a sprijinului defensiv acordat aliaților amenințați de conflictul din Orientul Mijlociu, informează Reuters.

Vorbind în Cipru înainte de a vizita portavionul cu propulsie nucleară Charles de Gaulle, care a sosit în cursul weekend-ului în estul Mediteranei, președintele francez Emmanuel Macron a încercat să-și liniștească omologul cipriot după ce săptămâna trecută au fost interceptate drone care se îndreptau spre insulă.

„Când Ciprul este atacat, atunci Europa este atacată”, a declarat Macron după întâlnirea cu președintele Nikos Christodoulides și premierul grec Kyriakos Mitsotakis, la Paphos.

Statele europene au fost în mare parte marginalizate pe măsură ce conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran s-a intensificat. Războiul împotriva Iranului declanșat de atacurile aeriene ale SUA-Israel, precum și riposta Teheranului au afectat statele arabe din Golf și au atras Libanul în linia întâi de foc după ce gruparea militantă șiită Hezbollah, susținută de Iran, a atacat Israelul.

Însă, având în vedere impactul asupra rutelor maritime din Orientul Mijlociu și prețul petrolului care a depășit luni cu mult 100 de dolari pe baril, puterile europene se confruntă în prezent cu problema modului în care pot să-și apere interesele.

„Obiectivul nostru este să menținem o poziție strict defensivă, alături de toate țările atacate de Iran în represaliile sale, pentru a ne asigura credibilitatea și a contribui la dezamorsarea conflictului regional. În ultimă instanță, ne propunem să garantăm libertatea de navigație și securitatea maritimă”, a spus Macron.

Principalele activități navale ale Uniunii Europene în regiune se concentrează pe Aspides – „Scuturi”, în limba limba greacă – o misiune navală în Marea Roșie lansată la începutul anului 2024 menită să protejeze navele în fața atacurilor rebelilor din gruparea Houthi (din Yemen) aliniați cu Iranul, care, alături de Hezbollah, susțin gruparea militantă palestiniană Hamas în războiul cu Israelul.

„Mă alătur colegilor mei europeni pentru a întări operațiunea Aspides cu mai multe nave”, a spus Mitsotakis.

„Suntem puțini cei care participăm, dar și aici va trebui să demonstrăm solidaritatea europeană într-un mod mai practic”, a adăugat prim-ministrul elen.

Marina Franței furnizează deja o navă de război pentru această misiune, iar Macron a anunțat luni că vor fi două în curând și că, în total, Franța va trimite în regiune opt nave de război, grupul de atac al portavionului Charles de Gaulle și două portelicoptere.

Această misiune militară a Franței ar putea include, în cele din urmă, Strâmtoarea Ormuz, pentru sprijinirea navelor comerciale, a precizat Macron.

„Suntem în proces de organizare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene și non-europene și al cărei scop este de a permite, cât mai curând posibil după încheierea fazei celei mai intense a conflictului, escortarea navelor cargo și a tancurilor (petroliere) pentru a redeschide treptat Strâmtoarea Ormuz”, a mai declarat Macron, dar fără a oferi alte detalii.