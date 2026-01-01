Apeluri, mesaje și internet fără taxe suplimentare între UE și Republica Moldova, de la 1 ianuarie

Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în statele membre ale UE pot suna, trimite mesaje şi utiliza datele mobile fără costuri suplimentare, în aceleaşi condiţii ca în ţara de origine, întrucât de la 1 ianuarie a intrat în vigoare programul „Roam Like at Home”.

Eliminarea tarifelor de roaming în UE, prin programul „Roam Like at Home”, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, va permite cetăţenilor moldoveni să comunice la tarife naţionale în spaţiul european, marcând un pas concret spre integrarea în piaţa unică. De asemenea, se vor bucura de aceeaşi calitate şi viteză ca acasă. Principiul se aplică şi invers, cetăţenilor europeni care se află în Republica Moldova, relatează presa locală, citată de News.ro.

Decizia privind aderarea Republicii Moldova la sistemul „Roam Like at Home” al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026, a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene în vara anului trecut şi are loc în urma finalizării procesului de transpunere a cadrului legislativ european privind roamingul în legislaţia naţională. Această etapă marchează un pas semnificativ în integrarea digitală a ţării în spaţiul comun european al comunicaţiilor electronice, relatează Moldpres.

Decizia este parte a angajamentului UE de a integra progresiv Republica Moldova în structurile şi standardele europene, oferind beneficii concrete cetăţenilor şi întreprinderilor moldovene.

Utilizatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova beneficiau deja de tarife reduse la roaming, ca urmare a unui acord semnat în 2024 între autorităţile moldovene şi UE.