Iranul insistă că Mojtaba Khamenei e „în stare bună” și „conduce cu fermitate țara”

Banner cu imaginea ayatollahului Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, afișat în Piața Enghelab din Teheran, pe 11 martie 2026.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că liderul suprem al Iranului este „în stare bună de sănătate” și „gestionează ferm situația”, în contextul în care există semne de întrebare legate de soarta lui Mojtaba Khamenei, transmite CNN.

Declarațiile lui Abbas Araghchi au fost făcute într-un interviu acordat publicației panarabă Al-Araby Al-Jadeed, publicat duminică.

Araghchi a mai susținut că „situația din Iran este stabilă și nu există nicio ruptură în cadrul guvernului sau al instituțiilor militare”.

De asemenea, ministrul iranian a insistat că atacurile Iranului asupra țărilor din Golf nu au vizat zone civile sau rezidențiale și că relațiile diplomatice ale Iranului cu Qatar, Arabia Saudită, Oman și țările vecine continuă.

Trump spune că Mojtaba Khamenei probabil e mort

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut în public de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. El a fost ales pe 8 martie lider suprem ca urmare a uciderii tatălui său în urma atacurilor americane și israeliene. Alegerea sa a fost făcută cu sprijinul Gărzilor Revoluționare, forța paramilitară a regimului islamic al Iranului.

Khamenei a emis pe 12 martie prima sa declarație, dar aceasta a fost citită de un prezentator iranian de televiziune.

Oficialii iranieni au recunoscut că Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul israelian care a deschis războiul, dar susțin că rănile sale nu sunt grave.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru CNN că Khamenei a suferit o fractură la picior, o contuzie la ochiul stâng și leziuni la față.

Într-un interviu acordat sâmbătă postului NBC News, președintele american Donald Trump a pus la îndoială faptul că noul lider suprem al Iranului este „în viață”.

„Am auzit că nu trăiește, dar dacă este viu, ar trebui să facă ceva foarte inteligent pentru țara lui, și anume să se predea”, a adăugat Trump, înainte de a descrie informațiile despre moartea sa drept un „zvon”.