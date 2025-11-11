Aplicația de pe telefon prin care pot fi cumpărate bilete pentru transportul în comun în 22 de orașe din țară mai funcționează doar în București. Ce spune compania

Serviciile aplicației 24Pay, cu care de pe telefonul mobil se pot cumpăra bilete și abonamente pentru transportul în comun în 22 de orașe din țară, mai funcționează normal doar în București, iar problema durează de aproape două săptămâni. Unii useri scriu în comentarii că au fost aproape de amendă, alții sunt furioși că nu mai pot cumpăra ușor bilete. Contactați de HotNews, oficialii 24Pay au dat detalii despre probleme, însă nu au putut oferi un termen de rezolvare a lor.

Din 29 octombrie se mai pot cumpăra bilete numai la București

Aplicația 24pay furnizează servicii de plată pentru transportul în comun în orașe precum București, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Iași, Oradea sau Timişoara.

Aplicația dezvoltată de compania PTP Online este în magazinul Google Play din 2017, iar de atunci a crescut numărul de orașe unde călătoria cu autobuzul, cu tramvaiul sau cu troleibuzul poate fi plătită prin acest sistem, în urma parteneriatelor încheiate cu companiile publice de transport.

Din 29 octombrie, în aplicație mai apar doar trei dintre cele 22 de orașe aflate inițial în lista unde puteai cumpăra biletele și abonamente pentru transportul în comun. Mai mult, dintre cele trei, doar în București se mai pot cumpăra bilete și abonamente, în timp ce în Iași și Baia Mare nu se mai pot cumpăra bilete, ci doar abonamente.

În magazinul Google, 24Pay a fost descărcată de peste un milion de ori, are peste 5.000 de review-uri, iar media este 3,0 (din 5). În magazinul Apple, media aplicației este de 4,1, sunt 1.800 de review-uri și există numeroase postări cu o singură stea în ultimele două săptămâni.

În review-urile de pe Google Play, peste 50 de useri din diverse orașe au dat o stea din cinci aplicației, din cauză că au descoperit brusc că nu mai pot folosi un serviciu cu care se obișnuiseră. Practic, mulți au constatat că nu mai pot cumpăra bilete de călătorie cu mijloacele de transport în comun.

Mai multe persoane au scris în review-urile de pe Google Play că au fost aproape de a-și lua amendă din cauză că nu au putut folosi aplicația. Alți useri reclamă că nu au primit mesaj de notificare de la 24Pay și nu au știut că va fi o perioadă lungă în care nu va funcționa.

În presa locală din orașe precum Brașov și Constanța au apărut la final de octombrie știri în care era anunțat că 24Pay nu va funcționa timp de trei zile, fiind citați oficiali de la regiile de transport. În aplicație, doar cei care au intrat pe rubrica „Notificări” au putut vedea – începând cu data de 30 octombrie – un mesaj despre „mentenanță la procesarea plăților”.

Însă au mai trecut zece zile, iar serviciile nu au fost reluate în orașele unde au fost suspendate.

În 29 octombrie, Compania de Transport Public Iași anunța că aplicația 24Pay va fi în lucrări de mentenanță până pe 1 noiembrie. Compania de transport din Iași spunea, legat de pericolul ca un călător să fie amendat: „echipa de control cunoaște contextul și poate verifica intenția reală de achiziție a biletului, așadar nu aveți de ce să vă îngrijorați dacă ați încercat să cumpărați un titlu de călătorie”.

Alte servicii ale aplicației, cum ar fi cele de plată facturi sau plată a parcării nu sunt afectate, reiese din review-urile de pe Google Play, unde scorul companiei a scăzut mult în ultimele zile.

„Nu putem avansa un termen ferm”. Serviciile 24 Pay rămân suspendate în afara Capitalei

Contactați de HotNews, oficialii de la 24Pay nu au putut da un termen de rezolvare a problemelor.

„În contextul modificărilor tehnice impuse de noul cadru legislativ nu putem avansa un termen ferm privind durata suspendării, însă îi asigurăm pe partenerii și utilizatorii aplicației că depunem toate eforturile pentru ca serviciul să redevină activ în cel mai scurt timp”.

24Pay invocă, în răspunsul către HotNews, nevoia implementării unor schimbări legislative:

„Serviciul de achiziție a titlurilor de călătorie prin aplicația 24pay a fost suspendat temporar pentru a permite implementarea unor modificări impuse de noile reglementări legislative privind serviciile de plată. Necesitatea implementării acestor modificări a rezultat din adoptarea unui nou cadru legislativ pe care suntem obligați să le respectăm atât noi, cât și ceilalți furnizori de servicii similare”.

Cei de la 24Pay mai spun că a existat comunicare bună cu regiile de transport în comun din țară, astfel că, în primele ore în care serviciile nu au mai funcționat, companiile de transport „nu au aplicat amenzi călătorilor care obișnuiesc să achiziționeze bilete de transport/abonamente prin intermediul aplicației, mai ales în condițiile în care suspendarea serviciului a avut la bază factori externi”.

„Biletul trebuie cumpărat înainte să te urci în autobuz”

Am întrebat compania ce se întâmplă cu pasagerii care au fost amendați pentru că s-au urcat în autobuz, iar apoi nu au mai putut plăti biletul din cauză că aplicația nu a funcționat. Răspunsul a fost că pasagerii trebuie să valideze biletul înainte de a începe călătoria:

„Potrivit termenilor și condițiilor de utilizare a aplicației, titlurile de călătorie trebuie achiziționate anterior începerii călătoriei. Așadar, utilizatorii care doreau să achiziționeze bilete de călătorie sau abonamente după urcarea în mijloacele de transport, însă operațiunea nu s-a putut realiza, serviciul fiind suspendat, vă informăm că amenzile au fost aplicate în conformitate cu regulamentul de transport a regiilor de transport, călătorii având obligația să achiziționeze biletele/abonamentele de călătorie înainte de a începe utilizarea serviciului de transport oferit de regii”.

Cei de la 24Pay mai spun că utilizatorii care aveau abonamente active și erau stocate în secțiunea Wallet nu au fost afectați de suspendarea serviciului, aceștia putând în continuare să folosească abonamentele deja achiziționate, fără nicio restricție.

A existat și aici o excepție de câteva ore, pe 30 octombrie, când nici secțiunea Wallet nu a mai putut fi vizualizată, dar oficialii 24Pay spun că au informat companiile de transport în comun.

„Singura excepție a fost în seara zilei de joi, când, odată cu dezactivarea produselor, Wallet-ul a fost temporar inaccesibil pentru câteva ore. Pentru această perioadă punctuală toate regiile de transport au fost informate oficial, iar din informațiile primite nu au fost aplicate amenzi utilizatorilor care dețineau titluri de călătorie în Wallet 24pay și nu le-au putut accesa temporar”.

Utilizatorii aplicației 24Pay pot accesa și servicii precum plata facturilor, reîncărcarea electronică, plata parcării, a rovinietei sau a poliței RCA. Acestea nu sunt afectate. Aplicația a fost descărcată de peste 2,5 milioane de ori.