Aplicația e-Terra, din nou funcțională. Program prelungit pentru depunerea cererilor, anunță ANCPI

Aplicația e-Terra și-a reluat activitatea, după aproape o lună de la atacul cibernetic asupra platformei de cadastrare, în urma căruia piața imobiliară a fost blocată. Notarii pot obține începând de azi extrasele de carte funciară.

Aplicația informatică e-Terra a revenit online și recuperează întârzierile acumulate în perioada în care nu a funcționat, potrivit unui anunț făcut de ANCPI și Guvern.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunțase în urmă cu o zi repornirea parțială a programului.

„Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici-judiciari, executori judecătorești, au din nou acces în aplicația e-Terra începând de astăzi, 12 august 2026. Tot începând de astăzi, notarii publici pot solicita și obține prin intermediul aplicației informatice extrase de carte funciară pentru autentificare, necesare instrumentării actelor translative sau constitutive de drepturi reale, și extrase de carte funciară pentru informare. Extrasele de carte funciară pentru informare pot fi obținute de orice alt solicitant, fie prin intermediul persoanelor care au cont în aplicația e-Terra (notari publici, persoane autorizate să efectueze documentații cadastrale), fie de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și la cele ale birourilor de cadastru și publicitate imobiliară din circumscripția cărora se situează imobilele de interes”, potrivit unui comunicat de presă al ANCPI, transmis de Executiv.

Confrm ANCPI, repornirea activității privește exclusiv sistemul integrat e-Terra, celelalte platforme online gestionate de instituție (precum Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni, MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate, Geoportal) vor fi repuse în funcțiune în perioada următoare cu informarea în prealabil a partenerilor și publicului.

Cum se va face plata în primele zile de funcționare

În primele zile de la reluarea activității, plata în aplicația e-Terra, pentru serviciile furnizate de OCPI, nu se va putea efectua cu cardul, ci doar prin ordin de plată sau la casieria oficiului prestator, conform ANCPI.

Sistemul a funcționat fără sincope în prima zi de reluare a activității, a mai transmis Agenția.

Marți, prima zi în care s-a reluat activitatea pe aplicația e-Terra, au fost înregistrate circa 24.700 de cereri.

Toate cele 42 de oficii au finalizat înregistrarea cererilor primite prin corespondență în perioada cât sistemul nu a fost disponibil, a mai susținut ANCPI.

„În ceea ce privește cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în curs de soluționare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI, iar soluționarea acestora va fi tratată cu celeritate. Pentru a veni în sprijinul partenerilor și cetățenilor, ANCPI a luat decizia de prelungire a programului de depunere a cererilor (la ghișee și în aplicația e-Terra), de la 8:30 la 16:00, și pune la dispoziție linii telefonice dedicate de Call Center”, a mai precizat Agenția.

ANCPI a mai subliniat că există linii de call center pentru utilizatorii care au nevoie de îndrumări sau vor să semnaleze eventualele probleme în procesul de reluare a activității.

Acestea sunt:

0749012525

0749016331

0735 950 582

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