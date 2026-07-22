Aplicația românească care îți verifică declarațiile SAF-T înainte s-o facă ANAF

Există un moment pe care orice contabil îl cunoaște prea bine: declarația e depusă, recipisa a venit, și totuși rămâne o întrebare care nu se stinge — oare n-a scăpat ceva?

De când SAF-T a devenit obligatoriu și pentru firmele mici, întrebarea apasă mai tare ca oricând. Declarația D406 radiografiază întreaga contabilitate, ANAF a publicat deja două serii de teste de consistență pe care le aplică datelor, iar erorile care dor nu se văd în programul de contabilitate: un cod de taxă greșit, un sold de casă negativ într-o zi de marți, o plată în numerar peste plafon, un furnizor radiat cu care firma încă lucrează.Articol susținut de Medialogic

AnalizaFiscala.ro s-a născut ca răspuns la exact această neliniște. Încarci declarația, iar în câteva secunde platforma trece prin ea cu sute de verificări automate — corelații contabile, reguli ANAF, validarea partenerilor la ANAF și la Registrul Comerțului. Fiecare problemă găsită vine cu o explicație pe înțeles, cu valorile așteptate și cele găsite și cu temeiul legal — nu doar „ai o eroare”, ci și de ce e eroare și cum o corectezi înainte de depunere.

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Articol susținut de Medialogic