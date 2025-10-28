Apple a devenit a treia companie din istorie care valorează mai mult de 4 trilioane de dolari

Apple a depășit marți pentru prima dată pragul de 4 trilioane de dolari (4.000 de miliarde) în capitalizare bursieră, devenind a treia companie Big Tech care reușește acest lucru în contextul în care cererea solidă pentru cele mai recente modele de iPhone a calmat temerile legate de progresul lent al companiei în adoptarea inteligenței artificiale (AI), relatează Reuters.

Acțiunile companiei au crescut cu 0,2% în tranzacțiile de dimineață, ora New York-ului, ajungând la 269,2 dolari – un nou record istoric și s-au apreciat cu aproximativ 13% de la lansările noilor modele iPhone în data de 9 septembrie.

„iPhone-ul reprezintă peste jumătate din profitul și veniturile Apple, iar cu cât reușesc să pună mai multe telefoane în mâinile oamenilor, cu atât îi pot atrage mai mult în ecosistemul lor”, a declarat pentru Reuters Chris Zaccarelli, director de investiții la firma de consultanță financiară Northlight Asset Management.

Acțiunile Apple s-au confruntat la începutul anului cu dificultăți, pe fondul îngrijorărilor legate de competiția dură din China și al incertitudinilor privind modul în care compania va gestiona taxele vamale ridicate impuse de SUA asupra economiilor asiatice precum China și India – principalele sale centre de producție.

Noile iPhone fac uitată lentoarea Apple în adoptarea AI

Cele mai noi smartphone-uri, inclusiv gama iPhone 17 și modelul iPhone Air, au readus rapid clienți de la Beijing până la Moscova în primele săptămâni de la lansare, în timp ce compania a absorbit costurile ridicate generate de taxele vamale.

Analiștii au spus că designul subțire al iPhone Air ar putea ajuta Apple să facă față rivalilor precum Samsung Electronics, în timp ce vânzările timpurii ale iPhone 17 le-au depășit pe cele ale predecesorului cu 14% în SUA și China, potrivit datelor firmei de cercetare Counterpoint.

Apple este a treia companie care atinge pragul de 4 trilioane de dolari, după Nvidia și Microsoft. Nvidia este în prezent cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare bursieră de peste 4,5 trilioane de dolari.

Abordarea prudentă a Apple față de inteligența artificială a alimentat temerile că firma ar putea rata cea mai mare oportunitate de creștere din industrie din ultimele decenii. Compania a fost lentă în lansarea suitei sale Apple Intelligence, care include integrarea ChatGPT, în timp ce o actualizare bazată pe inteligență artificială a asistentului vocal Siri a fost amânată până anul viitor.

