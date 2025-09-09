Apple lansează marți noile modele de iPhone și ar putea veni cu o surpriză interesantă

Când Apple va lansa marți noile modele de iPhone, analiștii spun că cea mai mare provocare va fi să treacă peste o altă lansare plictisitoare, întrucât producătorii concurenți au depășit-o în ceea ce privește integrarea inteligenței artificiale în produsele și serviciile lor, transmite Reuters.

Cea mai mare atracție din acest an ar putea fi confirmarea zvonurilor privind „iPhone Air”, un telefon mai subțire decât cele vândute anterior de Apple și care își ia numele de la laptopul subțire al companiei, MacBook Air.

Apple are nevoie să găsească o soluție pentru a integra bateriile și camerele într-un dispozitiv mai subțire și să încerce să-l comercializeze la un preț situat între modelele de bază iPhone 17 și modelele Pro mai scumpe, pentru a atrage un număr mare de clienți, spun analiștii,

Dipanjan Chatterjee, vicepreședinte și analist principal la Forrester, a declarat că un iPhone mai subțire ar putea stimula clienții Apple să-și schimbe telefoanele.

„A trecut ceva timp de când nu am mai văzut nicio schimbare semnificativă a factorului de formă al dispozitivului, în afară de modificări mici și nesemnificative, iar noutatea modelului Air va determina probabil mulți utilizatori de iPhone 14, 15 și chiar 16 să migreze spre el”, a spus Chatterjee.

Telefonul mai subțire ar putea fi, de asemenea, un pas înainte către un iPhone care se pliază ca o carte și ar putea servi drept platformă pentru un Siri actualizat, dar niciunul dintre acestea nu va fi disponibil până anul viitor, au spus analiștii.

Samsung Electronics se află la a șaptea generație de telefoane pliabile, iar Alphabet se află la a treia generație, însă Chatterjee estimează că acestea reprezintă mai puțin de 2% din totalul vânzărilor de telefoane și nu vor crește peste 5% „în viitorul apropiat”.

Un telefon pliabil este important pentru Apple pentru a atrage clienții din China, unde consumatorii apreciază dispozitivele pliabile, iar compania a pierdut cota de piață, au afirmat analiștii.

Istoric, compania cu sediul în Cupertino, California, a obținut aproape un sfert din vânzările totale din segmentul iPhone-urilor cu preț mediu, a declarat Gene Munster, partener la Deepwater Asset Management, care deține acțiuni Apple.

El se așteaptă ca Apple să găsească o modalitate de a crește prețurile pentru întreaga gamă de iPhone-uri fără a face aluzie la tarifele impuse de președintele SUA, Donald Trump, poate prin creșterea prețurilor pentru capacități de stocare mai mari.

„Au învățat să se poarte frumos cu Washingtonul – o creștere directă a prețurilor s-ar putea să nu fie bine primită”, a spus Munster. „Dar cred că au costuri în creștere și au fost loiali marjelor mai mari, iar pentru a face asta, trebuie să găsești o metodă”, a adăugat el.

Problemele Apple cu AI

Inițial, Apple a planificase îmbunătățiri pentru Siri în primăvara anului trecut, dar le-a amânat din cauza unor probleme tehnice. În schimb, s-a bazat pe un parteneriat cu OpenAI, creatorul ChatGPT, pentru a alimenta multe funcții IA pe dispozitivele sale.

În contrast, cele mai recente telefoane flagship ale Google au fost proiectate în mare parte pentru a prezenta capacitățile modelelor sale IA Gemini.

Apple se află, de asemenea, în discuții preliminare pentru a utiliza IA Gemini de la Google pentru a revigora Siri, potrivit unor materiale de presă recente

Ben Bajarin, CEO al companiei de consultanță în tehnologie Creative Strategies, a afirmat că Apple ar putea evidenția capacitățile îmbunătățite de procesare AI ale noii generații de cipuri Apple Silicon, care ar putea, în viitor, să alimenteze un Siri „agențial” care se ocupă de sarcini în fundal pentru proprietarii celor 2,35 miliarde de dispozitive Apple utilizate în întreaga lume, fără a consuma bateria dispozitivului.

„ Ar putea fi un semn al unei integrări a agentului AI mai ample cu sistemul lor de operare, deoarece sistemul de operare va fi cel care va afecta cel mai mult (capacitățile de procesare AI ale cipului)”, a spus Bajarin.

Bob O’Donnell, președinte la TECHnalysis Research, a declarat că, deși adoptarea AI se află încă în stadii incipiente, timpul pe care Apple îl are la dispoziție pentru a recupera decalajul fără a suferi un regres pe termen lung este acum probabil măsurat în luni, nu în anis.

„Au o cotă de piață uriașă în SUA, iar majoritatea oamenilor sunt perfect mulțumiți”, a spus el. „Dar dacă până la această dată anul viitor Siri va fi în continuare slabă și dacă nu vor lansa telefonul pliabil, nu știu” dacă această stare de mulțumire va continua, a spus O’Donnell.