Aproape 0. Comisia Europeană reduce semnificativ estimările privind creșterea economiei românești pentru 2026

Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, la 0,1%, de la 1,1% cât estima în toamnă, scrie Agerpres.

Potrivit estimărilor Comisiei, în timp ce rata inflaţiei ar urma să se situeze la 7%, faţă de un nivel de sub 6% anunţat anterior, conform previziunilor economice de primăvară publicate joi de Executivul comunitar.

În 2027, PIB-ul României ar urma să înregistreze o creştere de 2,3%, iar rata inflaţiei să scadă la 3,7%.

Potrivit datelor publicate recent de Institutul Naţional de Statistică, Produsul Intern Brut al României a scăzut, în primele trei luni din 2026, cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, şi cu 1,7%, pe seria brută, faţă de aceeaşi perioadă din 2025.

Revizuirea în jos a prognozei pentru România are loc în condițiile în care la București, guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură, iar discuțiile privind un viitor guvern sunt într-un impas.