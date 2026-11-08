Aproape 100.000 de români au renunțat să cumpere o mașină. Declin major al pieței auto second-hand în acest an, simultan cu piața de mașini noi GRAFICE

Piața de autoturisme din România a scăzut în acest an nu doar pe sectorul de mașini noi, ci și pe cel de tranzacții cu automobile second-hand. În octombrie a fost înregistrat cel mai mare declin din acest an la tranzacțiile interne cu autoturisme rulate, relevă datele Profit.ro.

Datele privind înmatriculările din România arată nu doar o frânare a vânzărilor de autoturisme noi, ci și o scădere pronunțată a pieței de mașini rulate, cea care dă, până la urmă, semnalul din zona cea mai scăzută de prețuri.

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