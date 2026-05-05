Aproape 20 de morți în Ucraina în urma loviturilor rusești, cu câteva ore înainte de o posibilă încetare a focului. „Cinism absolut”

Război în Ucraina: pompierii intervin după un bombardament al Rusiei care a lovit centru orașului Kramatorsk. Credit foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bombardamentele rusești au provocat marți, în plină zi, cel puțin 18 morți în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski denunțând „cinismul absolut” al Moscovei înaintea unei eventuale încetări a focului, pe fondul apropierii festivităților din Rusia pentru a marca Ziua Victoriei, relatează AFP.

Conform unor bilanțuri provizorii, cel puțin 12 persoane au fost ucise la Zaporojie, în sudul țării, cinci la Kramatorsk (oraș din est) și una la Nikopol (centru-est), ilustrând o tendință din ce în ce mai frecventă a Rusiei de a lovi Ucraina zi și noapte, la mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă.

Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Bahrain, a scris că se teme de un bilanț și mai grav la Kramatorsk, oraș care a fost lovit în plin centru în cursul după-amiezii.

Bastion al armatei ucrainene, acest ultim oraș important aflat sub controlul Kievului în regiunea estică Donețk, este vizat de luni de zile de atacuri rusești din ce în ce mai intense.

A rescue operation continues in Kramatorsk, Donetsk region, at the site of a Russian attack. Russian air bombs struck right in the city center, targeting civilians. As of now, at least 5 people are reported injured and 5 people killed. My sincere condolences to their families and… pic.twitter.com/pNgYrVxCog — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

La Zaporojie, în sud, patru bombe aeriene au fost lansate tot în apropiere de centrul orașului, provocând cel puțin 12 morți și 20 de răniți, după cum a precizat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a poliției regionale, Anna Tkachenko.

Lovituri rusești cu rachete și drone cu rază lungă de acțiune au făcut deja în cursul nopții trecute cel puțin cinci morți în Ucraina, inclusiv salvatori, și zeci de răniți, potrivit Kievului.

Russia bombed Zaporizhzhia and Kramatorsk in broad daylight. Guided bombs and then drones. 17 people killed. Maniacs. Bloodthirsty maniacs. pic.twitter.com/9kxYcxu8NN — Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 5, 2026

În timp ce Moscova bombardează fără încetare Ucraina, iar diplomația se află în impas, Rusia a anunțat unilateral un armistițiu pentru zilele de 8 și 9 mai, cu ocazia celebrării a 81 de ani de la victoria sovietică din 1945, marcată în fiecare an cu mare fast printr-o paradă în Piața Roșie.

Apoi a amenințat Ucraina că, dacă îi încalcă armistițiul, va lansa un „atac masiv de represalii cu rachete asupra centrului Kievului”.

Volodimir Zelenski a denunțat marți dimineață ultimul val de bombardamente nocturne ale Rusiei: „Este un cinism absolut să ceri un armistițiu pentru a organiza festivități de propagandă, în timp ce desfășori zilnic astfel de lovituri”.