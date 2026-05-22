Aproape 300 de persoane au escaladat Everestul miercuri. Numărul este un record

Un număr record de 274 de persoane au escaladat Muntele Everest pe traseul din Nepal miercuri, după ce sezonul de primăvară din acest an a început cu întârziere din cauza unui bloc uriaș de gheață care bloca traseul de ascensiune, scrie BBC.

Aspiranții la Everest au profitat de condițiile meteorologice favorabile pentru a încerca să ajungă pe vârf, a declarat pentru Everest Chronicle Khimlal Gautam, oficial al departamentului de turism. Ascensiunile au început la ora 03:00, ora locală, și au continuat timp de 11 ore, a adăugat el.

Recordul de miercuri a depășit recordul anterior stabilit pe 22 mai 2019, când 223 de alpiniști au escaladat muntele pe versantul sudic, din Nepal.

Alți 113 alpiniști au atins vârful pe ruta nordică din Tibet la 22 mai 2019, dar China a închis această rută pentru alpiniștii străini în acest sezon.

Aproape 500 de alpiniști străini au primit permise pentru a escalada vârful de 8.849 m (29.032 ft) în acest an – de asemenea un record – în timp ce experții avertizează asupra supraaglomerării și a altor riscuri de siguranță.