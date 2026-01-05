Aproape 40% din blocurile din București, probleme cu apa caldă și căldura după o avarie majoră. Când estimează autoritățile că se va remedia situația

Un număr de 3.476 de imobile din București nu au căldură și apă caldă la parametrii normali, luni la prânz. Asta înseamnă 37,7% din totalul blocurilor racordate la sistemul centralizat din Capitală, potrivit aplicației Termo Alert. Cele mai mari probleme sunt în estul Bucureștiului.

Elcen a anunțat, duminică dimineață, o avarie la CET Sud, iar peste 1.000 de blocuri nu aveau căldură la acel moment. De atunci, situația nu a fost remediată, iar numărul blocurilor afectate este acum de trei ori mai mare. A ajuns la 3.476.

Un număr de 3476 de blocuri din București au probleme cu căldura și apa caldă

Elcen: „Ceea ce ajunge în calorifere depinde de Termoenergetica”

Reprezentanții Electrocentrale București (Elcen) susțin însă, pentru HotNews, că livrează agent termic la temperaturi suficient de mari pentru ca populația să nu fie afectată.

Mai exact, caloriferele nu sunt reci, dar nici suficient de calde pentru această perioadă a anului.

„Nu s-a schimbat nimic de atunci, lucrăm să rezolvăm problema de la CET Sud, unde a fost avariat un cazan, dar nu am oprit nicio clipă furnizarea de agent termic. Temperatura la care am livrat agentul termic a fost mai mică decât cea solicitată de Termoenergetica, adică 80 de grade în loc de 87-90, însă această diferență nu este atât de mare încât să afecteze consumatorii. Noi livrăm agentul termic la curtea centralei, apoi ce ajunge în caloriferele oamenilor depinde de Termoenergetica”, au spus reprezentanții Elcen.

Pe de altă parte, reprezentanții Termoenergetica au precizat, pentru HotNews, că nu există nicio avarie la conductele pe care le gestionează și situația este cauzată de avaria de la Elcen.

Zonele afectate

Cele mai mari probleme sunt în vestul Bucureștiului, arată harta sistemului de termoficare din București.

Sunt afectate zone precum Pantelimon, Sălăjan, Vatra Lumionoasă, B-dul Basarabia, Muncii, Baicului, Ștefan cel Mare, Colentina, Petricani, Teiul Doamnei, Nicola Grigorescu și Baba Novac.

Harta sistemului de termoficare din București pe 5 ianuarie 2026. Zonele afectate de avarie sunt cele cu culoarea galbenă | Foto: Cmteb.ro

Când va reveni la normal alimentarea cu căldură

Potrivit site-ului Termoenergetica, situația va reveni la normal cel mai târziu miercuri, 7 ianuarie ora 23:30 pentru majoritatea imobilelor.

Tot această dată de 7 ianuarie este înaintată și de Elcen. Compania precizează însă că, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină avariat, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate.

Elcen a expliat, duminică, că avaria a apărut la un cazan-turbină de la CET Sud, care aprține de Ministerul Energiei, unde temperatura agentului termic este cu 8 grade Celsius sub normal, iar debitul maxim ce poate fi livrat este insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcționare.