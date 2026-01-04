Avarie majoră la sistemul de termoficare din București. Peste 1.000 de blocuri, fără apă caldă și căldură – hartă

Noua avarie s-a produs duminică dimineață la CET Sud, iar locuitori din patru sectoare ale Capitalei au rămas fără apă caldă și căldură. Cele mai mare furnizarea apei calde și căldurii este afectată în mai multe sectoare din Capitală, a anunțat Termoenergetica. Cele mai mari probleme sunt în sectoarele 2 și 3.

Datele aplicației Termoalert arată că sunt fără apă caldă și căldură peste 1.000 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 și 5. Sunt afectate zone precum: Pantelimon, B-dul Basarabia, Muncii, Baicului, Ștefan cel Mare, Dimitrov, Colentina, Petricani, Teiul Doamnei, Nicola Grigorescu și Baba Novac.

Harta sistemului de termoficare din Bucuresti pe 4 ianuarie 2026 (sursa cmteb.ro)

ELCEN spune că termenul estimat pentru remedierea avariei este 7 ianuarie. Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină avariat, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate.

Conform ELCEN, avaria a apărut la un cazan-turbină de la CET Sud, care aprține de Ministerul Energiei, unde temperatura agentului termic este cu 8 grade Celsius sub normal, iar debitul maxim ce poate fi livrat este insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcționare.

„Sunt echipamente puse în funcțiune în anii 60-70 și nemodernizate la timp”

„Subliniem că angajații ELCEN fac eforturi deosebite să mențină în funcțiune echipamente vechi puse în funcțiune în anii 60-70 și nemodernizate la timp din cauza subfinanțării îndelungate a companiei ce a împiedicat acțiunile de reabilitare majoră a instalațiilor. Datoria Termoenergetica către ELCEN este în prezent de aprox 1,5 miliarde lei.

Investițiile în modernizarea centralelor ELCEN sunt esențiale. În lipsa acestor investiții, grupurile energetice riscă avarii majore”, spune ELCEN.

Companie reamintește că pe amplasamentul fostului CET Titan au funcționat capacități modulare de producere a energiei termice, care au asigurat, pentru o perioadă, agent termic suplimentar pentru zone din estul și nord-estul Capitalei. Ulterior, aceste echipamente au fost scoase din exploatare de Termoenergetica, ceea ce a condus la reducerea capacității locale de producție și la extinderea ariei deservite de CET București Sud.

„În lipsa acestor surse suplimentare, solicitarea asupra CET București Sud a crescut semnificativ, limitând flexibilitatea de exploatare a centralei în situații de incident tehnic și accentuând presiunea asupra unor echipamente deja foarte vechi”, adaugă Termoenergetica.