Aproape jumătate de milion de firme au datorii la stat de 3,5 miliarde de lei în total. Ministrul de Finanțe: „Nu i-a deranjat nimeni cu o floare”

„Nu mai poți să stai 15-20 de ani în inactivitate fără să te deranjeze nimeni. Vom crea un regim în care societățile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, pentru cei care sunt în această situație complet accidental, din diverse motive, ori vor intra într-o procedura de dizolvare, lichidare și radiere după caz”, a anunțat miercuri Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe.

Ministrul de Finanțe a prezentat miercuri la Palatul Victoria mai multe măsuri de reformă fiscală menite să reducă datoriile pe care le au foarte multe firme către bugetul de stat.

Una dintre problemele care vor fi reglementate de proiectul de act normativ pregătit de Ministerul de Finanțe vizează situația firmelor inactive.

„Avem un număr de 462.000 de contribuabili inactivi care datorează bugetului de stat 3,5 miliarde de lei. Practic nu a existat o preocupare până acum în privința acestei pături de societăți comerciale inactive cu sau fără datorii, dar ele îngreunează foarte mult administrarea fiscala si chiar daca aparent nu sunt pe radar creează datorii. 3,5 miliarde de lei sunt foarte mulți bani pentru România astăzi. Nu mai poți să stai 15-20 de ani în inactivitate fără să te deranjeze nimeni”, a declarat ministrul Finanțelor.

„Nu i-a deranjat nimeni cu o floare și nu se mai poate acest lucru”

Acesta a subliniat discrepanța care există în legislație între înființarea unei firme și radierea unei companii.

„Nu putem să avem un regim atât de facil în privința înființării companiilor, cu costuri extrem de mici, de 1 leu, și un regim atât de complicat în privința desființării lor. Practic nu le desființăm niciodată! Am găsit firme inactive și de 15 ani, iar inactivii care au o vechime mai mare de 3 ani și aceștia au datorii de 1,5 miliarde de lei. Nu i-a deranjat nimeni cu o floare și nu se mai poate face acest lucru dacă vrem cu adevărat să ridicăm la suprafață și să reglăm aceste probleme pe fond care n-au fost reglate niciodată. Și nu-i nici normal pentru toți contribuabilii corecți care-și plătesc taxele la zi și care au actele în regulă, să ai aproape jumătate de milion de companii în inactivitate la care nu se uită mai nimeni nu e deloc corect pentru că regimul trebuie să fie egal pentru toate companiile”, a precizat Alexandru Nazare.

Pentru a rezolva această situație, Ministerul de Finanțe propune „crearea unui regim în care societățile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, pentru cei care sunt în această situație complet accidental, din diverse motive, ori vor intra într-o procedura de dizolvare, lichidare și radiere după caz”.

Noi reguli la stabilirea capitalului social al firmelor

De altfel, o altă măsură propusă miercuri de ministrul Finanțelor este ca actualizarea cu rata inflației a capitalului social al companiilor.

„Din 2020 încoace capitalul social nu mai este 200 de lei, ci 1 leu. Practic în zona acestor companii cu capital social 1 leu, statul are foarte puține resurse, posibilități de a recupera datoriile în momentul în care aceste companii intră în inactivitate, insolvență dizolvare în diverse faze”, a argumentat Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că Ministerul de Finanțe propune în acest sens „stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei minim in cazul societăților de tip SRL”.

Bineînțeles aceasta chestiune nu va fi reglementată imediat, ci vor fi norme tranzitorii.

„Banii care ajung in capitalul social pot fi cheltuiți pentru companie, deci nu sunt blocați, dar în același timp și statul in momentul in care aceste companii ajung in insolvență poate să-i recupereze”, a spus ministrul.

Proiectul cu toate măsurile de reformă fiscală va fi pus în dezbatere publică astăzi pe site-ul Ministerului de Finanțe, iar începând de mâine vor începe consultările cu toate părțile interesate, a mai anunțat ministrul Finanțelor.