Apropiații lui Trump aveau rezerve serioase față de varianta războiului cu Iranul. Dezvăluiri despre schimbarea la 180 de grade

Când Donald Trump evalua posibilitatea unui conflict cu Iranul, multe dintre pledoariile cele mai pro-război veneau mai degrabă din afara Casei Albe decât din cercul de apropiați ai președintelui american. În cele din urmă, actorii mai vocali au reușit să acopere apelurile mai discrete la prudență, au dezvăluit pentru CNN mai mulți consilieri și alte persoane familiarizate cu discuțiile, oferind o nouă perspectivă asupra diferențelor de opinie care au existat în interiorul administrației înaintea operațiunii Epic Fury.

Când președintele a vorbit pentru prima oară despre perspectiva unui război împotriva Iranului, câteva dintre cele mai serioase rezerve au fost exprimate de subordonații săi imediați.

Vicepreședintele JD Vance, un fost pușcaș marin care și-a construit o imagine politică de critic al războaielor externe, a atras atenția asupra pericolelor pe care le presupune declanșarea unui nou conflict imprevizibil în Orientul Mijlociu.

Vance și-a schimbat radical poziția

Întrucât părea că Trump preferă în continuare opțiunea militară, Vance și-a schimbat poziția, de această dată îndemnându-l pe președinte să atace rapid și decisiv. Vicepreședintele argumenta că trebuie să existe cât mai puține victime americane și că Iranul trebuie împiedicat să atace primul.

Schimbarea de poziție a lui Vance, descrisă de două persoane familiare cu evenimentele, a reflectat modul în care cei mai apropiați consilieri ai președintelui au abordat un război pe care puțini îl considerau unul imperativ la început, dar pe care toți l-au susținut în cele din urmă.

Șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, a vorbit la rândul său despre potențialele repercusiuni ale unui atac împotriva Iranului.

Secretarul de stat, Marco Rubio, deja ocupat cu gestionarea consecințelor provocate de operațiunea din Venezuela, a oferit la început un sprijin timid.

Șefa de cabinet, Susie Wiles, și-a petrecut ultimele luni concentrată mai degrabă pe chestiuni politice, plănuind o campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului axată pe priorități interne despre care se temea că au fost trecute în plan secund de prioritățile de politică externă ale lui Trump.

În ciuda îndoielilor exprimate, Vance și alți oficiali de rang înalt au opus puțină rezistență războiului când au ajuns să îl considere inevitabil. Astfel, aceștia au petrecut perioada premergătoare atacului din 28 februarie grăbindu-se să pună în aplicare dorințele președintelui, în loc să încerce să le schimbe.

„Asta nu este o Casă Albă «de rivali»; președintele nu are minți politice diferite care își sfâșie reciproc gâturile în dezbateri deschise”, a declarat Curt Mills, director executiv al The American Conservative, o voce profund sceptică față de intervenția străină. „Dacă președintele nu era dispus sau nu putea să spună nu, mergeam la război”, a adăugat el.

Riscuri electorale

Aceiași consilieri se străduiesc acum să elaboreze o strategie pe termen lung pentru o luptă fără un scop clar, dar cu multe riscuri pentru președinția lui Trump și, în unele cazuri, pentru propriile aspirații politice viitoare.

Susținerea lui Vance pentru război a alarmat aripa republicană non-intervenționistă pe care a cultivat-o ani de zile, în perspectiva electorală din 2028.

Pentru Rubio, văzut de mulți drept principalul rival al lui Vance pentru următoarea candidatură prezidențială republicană, un conflict prelungit riscă să pună în pericol bunăvoința pe care a acumulat-o printr-o serie de acțiuni reușite pe plan extern în mandatul său la Departamentul de Stat.